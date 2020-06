SEGNATEVI LA PROFEZIA DI SCONCERTI: “PER ME STASERA VINCERÀ LA LAZIO. L'ATALANTA COL SASSUOLO È STATA SPETTACOLARE E OSCILLANTE, SE LASCIA ALLA SQUADRA BIANCOCELESTE LE OCCASIONI REGALATE AL SASSUOLO, RISCHIA SERIAMENTE DI PERDERE IN FRETTA. L'UNICA COSA CERTA È CHE A INZAGHI MANCANO TITOLARI IMPORTANTI COME LEIVA, LULIC E LUIZ FELIPE, UNO DEI MIGLIORI DIFENSORI DEL CAMPIONATO…"

MARIO SCONCERTI per il Corriere della Sera

gasperini inzaghi

La Juve ha rimesso sulla Lazio tutto il peso del campionato. È stata quella di Bologna, giocata con una panchina densa di nomi improbabili (Muratore, Olivieri, Pinsoglio, Vrioni, Zanimacchia) a conferma dell'emergenza della Juve, non della sua abbondanza, la soluzione a un momento estremamente delicato. Per Sarri, per Ronaldo e Dybala, per tutta una squadra che non sembrava avere più riferimenti.

luis alberto leiva e signore

Questa vittoria quasi senza combattere, presa subito e mai in discussione, riabitua gli avversari all'idea di una Juve come destino. E costringe la Lazio a fare l'impresa oggi a Bergamo, dove non basterebbe pareggiare. Non si esce da un lockdown di oltre tre mesi in cui si è gestito la rivolta contro chi non voleva più giocare per poi finire staccati di 3-4 punti dopo la prima partita.

È questo il vero risultato di Bologna, il peso oscuro messo adesso sulle spalle della Lazio. Detto questo è giusto aggiungere che per me stasera vincerà la Lazio. L'Atalanta col Sassuolo è stata spettacolare e oscillante, se lascia alla Lazio le occasioni regalate al Sassuolo, rischia seriamente di perdere in fretta. Soltanto tre volte non ha subito gol in casa su 13 partite. È più bella della Lazio, ma è la bellezza del mare mosso.

Gian Piero Gasperini fiorentina atalanta coppa italia 1

La Lazio è più lineare, ha una qualità diffusa lungo più parti. Almeno la Lazio che ricordo. Di questa ancora mai vista l'unica cosa certa è che le mancano titolari importanti come Leiva, Lulic e Luiz Felipe, uno dei migliori difensori del campionato. La Lazio non è sorprendente come l'Atalanta, ma ha più modi per vincere le partite. I rigori che prende, numeri da record secolare, sono la conferma del suo gioco stretto in area, dei triangoli e i tanti dribbling che riesce a fare in zone estreme.

lucas leiva

A modo suo la partita è una piccola finale tra le due squadre che meglio hanno espresso calcio in questa strana stagione a tappe. La coppa inesistente in palio è avere l'ultima dimensione di sé. Qualcosa che potrebbe davvero portare un atteggiamento diverso negli avversari, la sensazione che il vento stia soffiando davvero da un'altra parte.

gasperini meme atalanta zapata zapata