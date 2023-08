SEGRE E SEGRETI! CRISTINA SEYMANDI TIRA FUORI LO SCREENSHOT CHE DIMOSTREREBBE L’OK DI MASSIMO SEGRE AL VERSAMENTO DEI 680 MILA EURO SUL CONTO DELLA DONNA – LA CHAT E’ AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO INNESCATO DAL BANCHIERE TORINESE – I LEGALI DI LUI: “SI TRATTAVA DI UN TRASFERIMENTO TEMPORANEO. UNA VOLTA CESSATA TALE ESIGENZA, SEGRE HA EFFETTUATO SPECIFICHE RICHIESTE DI RESTITUZIONE CHE SONO STATE DISATTESE” – I PRESUNTI TRADIMENTI DI LUI (SMENTITI DA SEGRE) E LA RICHIESTA DI “RISARCIMENTO DEL DANNO REPUTAZIONALE” PER L’ANELLO DI FIDANZAMENTO SPARITO… - VIDEO

1. LO SCREENSHOT DI SEYMANDI: COSÌ SEGRE MI DIEDE L’OK SUI SOLDI

Estratto dell'articolo di Simona Lorenzetti per il “Corriere della Sera”

MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI - MEME

«Ok, va bene» scrive Massimo Segre pochi istanti dopo aver ricevuto sul proprio smartphone la quietanza che attestava il trasferimento di 680 mila euro dal conto che aveva in comune con la fidanzata Cristina Seymandi a quello privato della donna. Lo screenshot di questa sintetica comunicazione è agli atti del procedimento civile innescato dal bancario torinese che, all’indomani del plateale annuncio della fine della relazione con l’ex collaboratrice di Chiara Appendino, ha chiesto al Tribunale di congelare d’urgenza il conto di Seymandi e la restituzione della somma.

Eccole le schermaglie giudiziarie che raccontano la fine dell’amore tra i due. Il primo atto di questa querelle legale si celebra in un’anonima aula del Tribunale di Torino, uno scenario ben diverso dalla villa in collina dove si è svolto il party in cui Segre ha annunciato l’annullamento delle nozze.

massimo segre cristina seymandi meme

(...) Nel fascicolo ci sarebbero anche mail e messaggi della coppia in cui si parla del giroconto prima e dopo la sua esecuzione.

Compresa la chat in questione. Un carteggio che gli avvocati di Segre, Giovanni Ferrari e Daniele Zaniolo, visionano per pochi minuti per poi chiedere un rinvio (concesso al 5 settembre). «Mai è stato sostenuto che il bonifico fosse stato eseguito clandestinamente da Seymandi, ma si trattava di un trasferimento temporaneo — spiega il pool legale del banchiere —. Una volta cessata tale esigenza, Segre ha effettuato specifiche richieste di restituzione che sono state disattese.

MEME SU CRISTINA SEYMANDI

Quest’ultima circostanza, che può essere assolutamente giustificata in una dinamica di coppia, non risulta più accettabile nel momento in cui è terminata la relazione affettiva». Ma c’è di più. Gli avvocati annunciano di aver ricevuto mandato per richiedere «il risarcimento del danno reputazionale» a Seymandi per le allusioni sulle presunte relazioni sentimentali e sulla sparizione dell’anello di fidanzamento, «certamente non attribuibile a Segre».

2. CUORI & DENARI

Estratto dell'articolo di Lodovico Poletto per “La Stampa”

Sui soldi deciderà il tribunale. Settecentomila euro sono tanti, è vero, ma sono il meno in questa storia. Che - come ha detto proprio ieri Vittorio Sgarbi - ha spunti di natura letteraria, fin operistica: che unisce amore e tradimento, passa attraverso Otello e La Traviata. In un tourbillon di dettagli che portano ben oltre l'annuncio pubblico della fine di una relazione d'amore, fatto a sorpresa durante una festa.

(...)

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 2

Quell'anello «sparito guarda caso da casa nostra 15 giorni prima di quella tristissima serata», ha detto lei. «Assolutamente no» sostengono tra le righe gli avvocati del banchiere. Che chiedono una smentita ufficiale a Cristina Seymandi. Perché di mezzo, stavolta, c'è «la reputazione» dell'uomo d'affari, che ha un blasone per cui combattere. La verità per la verità.

I legali annunciano «di aver ricevuto mandato per valutare la possibilità di richiedere il risarcimento del danno reputazionale connesso alle affermazioni della Seymandi». Ribadiscono che andranno avanti su questa strada a meno che lei non smentisca pubblicamente e in tempi brevi. Che cosa? La storia dell'anello - Ça va sans dire - ma anche qualcosa di più, e che ferisce un'altra volta il banchiere.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Ovvero la frase di Seymandi riportata dai media nei giorni successivi alla festa. E relativa a presunti tradimenti di lui nei suoi confronti: «Da che pulpito viene la predica». Ecco, è esattamente su questo che Massimo Segre mette in piazza se stesso un'altra volta. E non è soltanto quel passaggio in cui dice (in sintesi) «Non sono stato fedifrago», è tutto il resto che conta. L'uomo d'affari che aveva legato la futura sposa al suo business, alla sua vita professionale si straccia la camicia e offre il petto ai cecchini svelando uno scampolo del suo privato «precedente» per dimostrare la buonafede e l'amore verso Cristina.

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 1

Forse è meglio leggere la frase dei suoi avvocati per capire quanto deve essere costato ammettere ciò che segue: «Massimo Segre non è mai venuto meno al vincolo di fedeltà durante la relazione con la signora Seymandi. Ben diverso - rispetto a una relazione matrimoniale non ancora iniziata - è il caso di una relazione extraconiugale avuta da Segre - durante la parte finale del suo precedente matrimonio - che è terminata ben prima di intraprendere la relazione sentimentale con Cristina».(...)

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 3 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 17