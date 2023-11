LA SERA "LIONE", LA MATTINA… - L'ESPERIENZA DI FABIO GROSSO SULLA PANCHINA DEL LIONE E' DURATA QUANTO UN GATTO IN TANGENZIALE: L'EX DIFENSORE CAMPIONE DEL MONDO 2006 È STATO ESONERATO DOPO APPENA DUE MESI - LA SUA AVVENTURA È STATA DA INCUBO, TRA PRESTAZIONI DA DIMENTICARE (SEI SCONFITTE IN 9 PARTITE) E L'ASSALTO AL PULLMAN DEL CLUB DA PARTE DEI TIFOSI DEL MARSIGLIA, CON IL TECNICO CHE VENNE COLPITO DA SCHEGGE DI VETRO E HA RISCHIATO DI PERDERE UN OCCHIO…

Un'avventura totalmente da dimenticare per Fabio Grosso che è stato esonerato dal Lione, due mesi dopo essere stato ingaggiato dal club francese. La notizia è stata anticipata da L'Equipe. Il bilancio sul campo dell'eroe dei Mondiali 2006 è certamente negativo, ma la squadra lionese è modesta era ultima in Ligue 1 già prima dell'arrivo di Grosso, che è stato, purtroppo, protagonista dell'assalto dei tifosi del Marsiglia al pullman del Lione. In quell'occasione l'ex difensore rischiò letteralmente di perdere un occhio. Al suo posto, ad interim, Pierre Sage.

Nove partite da allenatore del Ligue 1: sei sconfitte, due pareggi e una sola vittoria. Grosso ha preso il Lione, che era già ultimo in classifica, e non è riuscito a risollevare una squadra che dopo il cambio di proprietà – da Aulas e John Textor – ha cambiato pelle e che non riesce più a ritrovarsi. Grosso paga colpe non sua, l'organico non sembra essere all'altezza e il clima attorno alla squadra è da tempo troppo vivace.

[…]

