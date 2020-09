LE SERATE BESTIALI DI MIKE TYSON: “VOLEVO SPACCARE IL MUSO A UN GORILLA PAGANDO 10.000 DOLLARI, MI DISSERO NO” – IRON MIKE, IN ATTESA DI TORNARE SUL RING A 54 ANNI, RACCONTA UN EPISODIO DEL 1989: NOLEGGIÒ UNO ZOO, E VOLEVA ENTRARE NELLA GABBIA - I SUOI RAPPORTI CON SQUALI E TIGRI

Maria Strada per corriere.it

Mike Tyson contro un gorilla? Quasi. Nel lontano 1989 l’ex campione del mondo volle regalare una serata romantica a Robin Givens, allora sua moglie. E una sera, fuori orario, prenotò un intero zoo per una visita privata.

Arrivati alla gabbia dei gorilla, ha raccontato di recente il pugile, in attesa di tornare sul ring a novembre (a 54 anni) per un incontro con Roy Jones Jr., videro che il più massiccio degli animali «un grosso maschio, stava sottomettendo tutti gli altri». Ventitreenne, all’epoca detentore del titolo Wba dei pesi massimi, decise di intervenire: «Erano così potenti ma i loro occhi erano come un bambino innocente - ha spiegato Tyson - Allora ho offerto al guardiano 10.000 dollari per aprire la gabbia e permettermi di spaccare il muso di quel gorilla. Ha rifiutato».

In passato Tyson ha anche convissuto con diversi animali selvatici, e in particolare delle tigri (tre animali provenienti dal Bengala, tutti dati via. In particolare l’amata Kenya, che era vissuta con lui fin da cucciolina, pagata circa 64.000 euro, ma che «strappò il braccio a uno», anche perché il pugile aveva l’abitudine - come raccontò un suo amico, Jeff Fenech - di chiudere i visitatori nella gabbia con gli animali: «Anche se non ci sono tante cose che mi fanno paura, diciamo che, quando sono uscito dalla gabbia, mi sono dovuto cambiare le mutande…». Tyson aveva anche un puma, oltre a degli animali domestici considerati «più normali» come dei cani o dei piccioni.

Più recentemente, in allenamento, Tyson , è apparso nel programma Week of the Shark di Discovery Channel. Nei video pubblicati su Twitter si vede la sfida del campione che, accompagnato da un paio di istruttori, si è tuffato in mare circondato dagli squali riuscendo anche a immobilizzarne uno. Chissà se le sue imprese con gli animali entreranno a far parte del film che Martin Scorsese sta girando, con Jamie Foxx nei panni del protagonista.

