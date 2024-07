9 lug 2024 12:28

UNA SERIE A DI APPRENDISTI STREGONI: SULLE PANCHINE DELLE SQUADRE ITALIANE SOLO CONTE E SIMONE INZAGHI HANNO GIA' VINTO UNO SCUDETTO - ABBIAMO PERSO DUE GIGANTI COME ALLEGRI E MOURINHO, MA ANCHE SARRI E PIOLI - L'ENIGMA THIAGO MOTTA: COME ADATTERA’ IL SUO "GIOCHISMO" A UNA SQUADRA PRAGMATICA COME LA JUVENTUS, CHE HA COME MOTTO “VINCERE È L’UNICA COSA CHE CONTA”? - OCCHIO ALL'ATALANTA DI GASPERINI...