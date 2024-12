LA SERIE A NEL PALLONE! AL VIA L’ASSEMBLEA ELETTIVA PER LA SCELTA DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA LEGA A: IL FAVORITO EZIO MARIA SIMONELLI, COMMERCIALISTA DI BERLUSCONI E PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIASET, NELLA PRIMA VOTAZIONE HA PRESO 13 VOTI (NE SERVIVANO 14, UN VOTO ANCHE PER MARIO DRAGHI). SERVIRA' UNA NUOVA ASSEMBLEA: DALLA TERZA, IL QUORUM SI ABBASSA A 11 - ALCUNI CLUB, LEGATI ALLA CORDATA LOTITO-DE LAURENTIIS CHE PUNTA SULLA RICONFERMA DI CASINI, PUNTANO SULL’INELEGGIBILITÀ DI SIMONELLI - I RISCHI PER L'AD DE SIERVO

(ANSA) Fumata grigia per il nuovo presidente della Lega Serie A. Nella prima votazione in assemblea infatti il candidato Ezio Simonelli ha ottenuto 13 voti, rispetto ai 14 necessari da statuto come quorum per l'elezione. Tra le altre, sei sono state le schede bianche e un voto è andato a Mario Draghi. Non ci sarà tuttavia una seconda votazione nella giornata di oggi da parte dei club: il tema dell'elezione del nuovo presidente sarà quindi oggetto di una nuova assemblea, che deve essere però ancora convocata.

(ANSA) - È iniziata da poco la prima assemblea elettiva della Lega Serie A per eleggere il nuovo presidente. All'ordine del giorno sono presenti anche le votazioni per le altre cariche (dall'ad ai consiglieri), ma vista la delicatezza del tema è probabile i 20 club della massima serie dovrebbero votare solo per il presidente. Nella prima assemblea elettiva, il quorum è fissato a 14 voti, così come nella seconda assemblea, mentre dalla terza scenderà a 11 voti.

L'unico ad aver presentato la propria candidatura è Ezio Maria Simonelli, commercialista classe 1958 che tra gli altri ruoli ricopre la carica di presidente del collegio sindacale di Mediaset: un ruolo che secondo alcuni club lo renderebbe ineleggibile, alla luce di un parere legale richiesto dall'attuale numero uno Lorenzo Casini (che, in quanto in carica, per l'ipotesi di una rielezione non aveva bisogno di depositare una candidatura formale).

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

Oggi la Lega di Serie A prova a darsi un nuovo presidente. Per i bookmaker della Bovisa e der Tufello il favorito è Ezio Maria Simonelli, commercialista: è accreditato di 14 voti, se non addirittura 15. Basterebbero.

L’alternativa è rappresentata da Lorenzo Casini, il presidente uscente in quota CL: niente a che vedere con Comunione e Liberazione. O forse sì, chissà.

Non capisco il motivo per cui un rinomato giurista, oltretutto da poco rettore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, ci tenga tanto a conservare l’incarico in Lega: che lo faccia per entrare gratis allo stadio?

Negli ultimi tempi il ventilatore dei veleni sulfurei ha cominciato a diffondere voci relative a conflitti d’interesse di Simonelli, senza tuttavia riuscire a cambiare il clima, né a ridurre il numero dei suoi sostenitori.

Se Simonelli dovesse passare, comincerei a preoccuparmi per i destini di Luigi De Siervo, l’ad, l’operativo della Confindustria del calcio: sono sicuro che gli sconfitti tenterebbero in tutti i modi di creare tensioni su di lui. Conosco presidenti che odiano perdere più di quanto amino vincere.

