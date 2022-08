SERVE UN PO' DI SOVRANISMO PALLONARO – LA CESSIONE DI CASADEI DALL'INTER AL CHELSEA È L'ULTIMO CASO DI GIOVANE TALENTO CHE DEVE ESPATRIARE PER TROVARE SPAZIO - QUEST'ESTATE SONO PARTITI SCAMACCA (WEST HAM), LUCCA (AJAX) E UDOGIE (TOTTENHAM) – NELLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A SONO STATI SCHIERATI SOLO 70 GIOCATORI ITALIANI SUI 220 TITOLARI. POI È INUTILE MERAVIGLIARSI SE LA NAZIONALE DI MANCINI FA FLOP...

Estratto dall'articolo di Matteo Pinci per “la Repubblica”

A 19 anni Cesare Casadei ha dovuto accettare di andare a lavorare a Londra. A 19 anni, Cesare Casadei è uno dei nomi sul taccuino del ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ma la sua squadra, l'Inter, ha reputato più utile venderlo al Chelsea. E nessuno in Serie A ha pensato di offrirgli un'occasione pagando i 20 milioni che servivano per prenderselo.

Neanche cinque mesi fa ci si batteva il petto per l'Italia fuori dai Mondiali promettendo un cambio d'indirizzo: sono rimaste parole.

Certo la favola per cui gli italiani non hanno mercato vale solo all'interno dei nostri confini. Il West Ham non s'è fatto problemi: 42 milioni per Scamacca, potenziale centravanti della Nazionale. L'Ajax per la prima volta ha preso un italiano, il gigante Lucca dal Pisa, pagandolo 11 milioni. Conte al Tottenham ha voluto per più di 18 milioni il potentissimo Udogie, veronese di Nogara nato 19 anni fa da genitori nigeriani. Resterà in prestito per un anno: siamo un campionato di transizione.

Un solo anno di A è bastato a Viti da Borgo San Lorenzo per trasferirsi dall'Empoli al Nizza in cambio di 15 milioni. Inghilterra, Olanda, Francia: quattro dei sei italiani più cari nell'ultimo mercato sono finiti fuori dai nostri confini. Unici trasferimenti preziosi Italia su Italia: Pinamonti dall'Inter al Sassuolo per 20 milioni, Raspadori dal Sassuolo al Napoli che ha chiuso in prestito (5 milioni) con riscatto a 25, più bonus facili e il 35% sulla futura rivendita.

Al via del campionato le squadre di A hanno schierato solo 70 "azzurrabili" sui 220 titolari. In pratica, uno su tre. A maggio Roberto Mancini ne aveva convocati 39: al momento chi gioca titolare in A ha il 50% di possibilità di finire in Nazionale. E deve certamente immaginare di avere addosso gli occhi del ct.

Il motivo è semplice. Dessers, 27 anni, è costato alla Cremonese 6,5 milioni, per Petagna, stessa età, il Monza spenderà il doppio. Poi c'è anche il decreto crescita: se non hai vissuto e lavorato in Italia negli ultimi 2 anni, costi il 25% in meno. Non a caso in Federcalcio da mesi arrivano richieste per allargare il numero di extracomunitari tesserabili: oggi il limite è di 2 nuovi ogni stagione, vari club di A hanno chiesto di portarli a 7 o 8. […]

L'Assocalciatori aveva chiesto, mesi fa, un intervento normativo: oggi per regolamento, le squadre devono avere almeno 4 giocatori cresciuti nei vivai italiani e 4 nel proprio vivaio. L'idea era di estendere queste quote a 6 e 6: non si è arrivati nemmeno a discuterne per l'ostracismo dei club. […]

