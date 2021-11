"SONO ANDATA A PARIGI PER ANDARE A LETTO CON TUO MARITO, MA NON ABBIAMO POTUTO” (PERCHE’ A LUI NON GLI SI DRIZZAVA,

Una folle fuga d'amore a Dubai: sarebbe stato questo il segreto di Wanda Nara e Mauro Icardi per ricucire il loro matrimonio. Nonostante le dediche romantiche e i baci social, i media argentini continuano però a indagare senza sosta sul rapporto tra il bomber del Psg e Eugenia China Suarez. In particolare, al centro del gossip più recente ci sarebbe la telefonata "brutalmente sincera e tremendamente esplosiva" avvenuta tra Wanda e l'amante del marito: 40 minuti di fuoco il cui contenuto è venuto ora alla luce.

Wanda-China: chiamata al veleno da 40 minuti

Secondo Yanina Latorre di Los Angeles de la Mañana, Wanda Nara avrebbe minacciato la China durante una telefonata al veleno: "Ti avviso!", le avrebbe urlato con rabbia al telefono. La causa scatenante della furia irrefrenabile di Wanda sarebbe stata l'estrema sincerità di Eugenia Suarez che, chiarendo il motivo del suo viaggio a Parigi, avrebbe ammesso con candore: "Per andare a letto con tuo marito, ma non ho potuto". Al che la moglie di Icardi avrebbe risposto: "Prima o poi ti incontro".

"ICARDI HA PAURA DI... MAXI LOPEZ": MA IL MOTIVO È INASPETTATO!

Tra rose, palloncini e cene eleganti, la mini vacanza a Dubai sembra aver riportato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che sui social si sono mostrati innamorati e appassionati come non mai. Sembra, appunto, almeno stando alle ultime rivelazioni che arrivano dall'Argentina. "È una coppia nata controversa e quindi finirà in maniera controversa, per come è fatta Wanda e per come è fatto Icardi".

Wanda Nara e la più grande paura di Icardi

"Icardi è stato il carnefice nella situazione con Maxi López - ha commentato il giornalista Flavio Azzaro durante il programma tv argentino Secretos Verdaderos - Ha girato pubblicità, ha partecipato a canzoni. Questo però è costato a Icardi molti problemi nello spogliatoio dell'Inter e la convocazione con la Nazionale argentina". "Icardi vuole separarsi da Wanda Nara tanti mesi fa. Ma la sua più grande paura è quella di aver visto quello che ha sofferto Maxi López", ha concluso.

