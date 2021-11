Federica Bandirali per corriere.it

icardi wanda nara

Sembrava pace fatta tra Mauro Icardi e Wanda Nara, e invece il 2 novembre un nuovo colpo di scena: il calciatore è totalmente sparito dai social. Senza apparentemente alcun motivo. Tutte le foto dell'attaccante argentino sono state cancellate e il suo account è scomparso da Instagram.

Qualcuno attribuisce la sparizione agli ultimi gossip che sono stati scritti dal portale argentino Paparazzi.com.ar: Mauro Icardi avrebbe infatti provato a sedurre un'altra ragazza ben prima di China Suarez. Si tratterebbe della modella Rocio Guirao Diaz, classe 1984, nata e cresciuta in Argentina attualmente negli Stati Uniti.

Rocio è nota anche per alcune partecipazioni televisive negli Stati Uniti e dal 2008 è sposata con Nicolas Paladini da cui ha tre figli. Pare, stando ai gossip, che Icardi abbia provato a corteggiare Rocio proprio tentando un approccio sui social network. Che questo scomparire da Instagram sia legato proprio al nuovo rumor che lo riguarda?

Rocio Guirao Diaz 7

La lettera di Wanda

Dopo la notizia che Icardi aveva scambiato messaggi con la modella argentina China Suarez, l’attaccante del Paris Saint-Germain aveva dapprima cancellato tutti i suoi follow da Instagram tranne la moglie Wanda e poi aveva aggiunto la sua squadra.

la china suarez 3

A placare gli animi dei curiosi c’aveva pensato Wanda Nara che aveva spiegato la situazione con Icardi tramite un post su Instagram: «Le foto che ho caricato negli ultimi mesi - scrive Nara - mostrano quanto eravamo bravi e quanto eravamo felici» aveva scritto «da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio . Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato.

Rocio Guirao Diaz 9

In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'Accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: “Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice”. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia.

L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti voglio bene». Sembrava un lieto fine ma ora spuntano nuovi colpi di scen2.

icardi wanda nara

WANDA-ICARDI

Da www.corrieredellosport.it

Mentre Wanda Nara e Mauro Icardi provano a ricucire il loro legame sentimentale l'avvocato della prima, Ana Rosenfeld, ha rilasciato interessanti dichiarazioni in un programma tv argentino. "Nessuno vuole vivere sotto lo stesso tetto con una persona che, mentre uno si occupa della casa e della famiglia, trama qualcosa in parallelo.

Rocio Guirao Diaz 5

Non è stata solo l'infedeltà virtuale, ma la delusione e la mancanza di protezione. Di fronte a questa situazione, la prima decisione che Wanda ha preso è stata quella di separarsi. All'inizio il dolore era così forte che non è stato facile, ma tra loro ci sono state 24 ore di lavoro personale”, ha spiegato il legale di Wanda nella trasmissione Agarrate Catalina.

Wanda e Icardi più forti di tutto e tutti

“L'amore, la famiglia e la coppia hanno prevalso. Dovevano attraversare questo momento, capirlo e ritrovare il rispetto, la fiducia, la sicurezza e l'amore che non si erano mai spezzati. L'amore c'è, tutto il resto è recuperabile”, ha aggiunto l'avvocato, che ha anche rivelato di aver avuto dei contatti con un collega italiano ma di fatto, com'è noto, il divorzio tra Wanda e Icardi non è mai diventato realtà.

WANDA COME LAVA

Roberto D’Agostino per Vanityfair.it

wanda nara

Da un pezzo dobbiamo fare i conti con la follia social di Wanda Nara, protagonista della più grande telenovela dell’era digitale, seguita da due Continenti (Europa e Sudamerica) e senza cessioni di diritti televisivi. Un melodramma psichico, sboccato, esibizionista, vomitato direttamente dal materasso alla Rete (scopate, tradimenti, botte e coltelli), che incatena al telefonino una platea da 16,5 milioni di followers spinta dalla (morbosa) curiosità: Wanda avrà perdonato il marito pallonaro Mauro Icardi dopo i presunti tradimenti con la modella China Suarez e la trans Guendalina Rodriguez?

Quando la vispa argentina risponde su Instagram alle sue rivali di letto, squadernando un magistrale stile da "pescivendola-killer" che toglie la pelle e la voglia di sopravvivere, si comprende che ha intuito al volo lo spirito dei tempi, che senza una bocca che spara a raffica oscenità e sconcezze da vespasiano, la nostra industria dello svago crollerebbe.

wanda nara

Dopo aver assunto un investigatore privato, arrivando ad hackerargli il cellulare, la cornuta spara al marito zozzone: "Hai rovinato un'altra famiglia per una troia". Alla trans Guendalina Rodriguez dedica un messaggio non molto difficile da capire: "Puttana del cazzo che vuoi essere donna ma non lo sarai mai, se vuoi ti insegno io a truccare meglio una foto stronza. Cerca la fama altrove (...) Mauro non sa nemmeno della tua esistenza vai a lavare la tua fica se ce l'hai e poi prova a rovinare una famiglia di puttane a buon mercato proprio come te e China Suarez, forse siete sorelle… mmm mi resta il disgustoso dubbio!”.

Da parte sua, il poliamoroso Icardi ci prova a mettere una pezza: ”Grazie amore mio per continuare a fidarti di questa bella famiglia e per essere il motore della nostra vita. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Ne guarisci solo quando sei perdonato da chi hai ferito”. Una pezza che è peggio del buco: "Della mia famiglia mi occupo io, delle puttane la vita stessa", è la replica della cornuta.

wanda nara 3

Wanda appartiene a quella categoria che mangia il pollo con le mani non per maleducazione, ma per eccesso di carattere, per prepotenza di immaginazione e di volontà. E le sue intemperanze non provengono da un dibattito aperto col destino, ma da un disturbo interno coll’intestino.

Così, scambiando Instagram per le pareti di un cesso pubblico, ne è nato un Grand-Guignol per sconfiggere la grande paura di non esistere, di essere irrilevanti, incapaci di stare sul palcoscenico della vita e ricevere “like”.

wanda nara nella sua spa

Per Marcel Proust “la vera vita, la vita finalmente scoperta e tratta alla luce, la sola vita realmente vissuta, è la letteratura”. Oggi è sui social dove si forma la consapevolezza di sé. Prima, se uno urlava, lo sentivano giusto nella tromba della scale: adesso un suo ‘’cinguettio’’ può finire in ogni angolo del mondo. In Italia, una persona su due ha un profilo Facebook. Su Instagram, “privacy” si traduce in “provaci”. Dalla platea al palcoscenico.

Così, il Web è diventato il più grandioso incubatore di individualismo, volano di uno sdoppiamento di massa dotato di narcisismo extralarge che avrebbe fatto felice il Pirandello di “Uno, nessuno, centomila” e fatto venire un coccolone a Montaigne che, con la sua penna d’oca, avvertiva: "Di se stessi si parla sempre in perdita".

wanda nara su instragam 6

Ma, in un mondo dove si è perso il controllo della realtà, in cui si confonde la televisione con il divertimento, il fast food con il cibo, il pecorino con il Parmigianino e Vittorio Sgarbi con la politica, è evidente che può accadere che si finisca per diventare Wanda Nara.

wanda nara wanda nara wanda nara 6 wanda nara 5 wanda nara 5 wanda nara 3 wanda nara 4 wanda nara 2 wanda nara 10 wanda nara 1 wanda nara 4 wanda nara ig 5 wanda nara wanda nara wanda nara icardi icardi wanda nara icardi wanda nara wanda nara WANDA NARA wanda nara

Rocio Guirao Diaz icardi wanda nara la china suarez 4 Rocio Guirao Diaz 1 la china suarez 2 china suarez la china suarez 1 eugenia suarez 9 eugenia suarez 10 eugenia suarez eugenia suarez 5 eugenia suarez 4 eugenia suarez 11 eugenia suarez 16 eugenia suarez 14 eugenia suarez 12 eugenia suarez 6 eugenia suarez 3 eugenia suarez 17 eugenia suarez 15 eugenia suarez la china suarez 5