LA SFIDA DELLE "MILLION-DOLLAR BABIES" - IL MADISON SQUARE GARDEN APRE LE PORTE ALLA BOXE FEMMINILE: IL 30 APRILE SI SFIDERANNO KATIE TAYLOR E AMANDA SERRANO PER IL TITOLO DI PESI LEGGERI - IL PUGILATO FEMMINILE HA FATTO MOLTISSIMA STRADA NEGLI ULTIMI ANNI: NEL 2005 LO STORICO PROMOTER BOB ARUM CERÒ DI ORGANIZZARE L'"INCONTRO DEL SECOLO" TRA DUE DONNE, PRIMA I RINUNCIARE PERCHÉ ALLA FINE ERANO STATI VENDUTI SOLO CENTO BIGLIETTI, MENTRE PER L'INCONTRO DI FINE MESE NE SARANNO STACCATI ALMENO 20,000…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

È già un capolavoro perché è un tentativo riuscito: al Madison Square Garden il 30 aprile sarà tutto esaurito per vedere sul ring due donne pugili, il primo grande incontro femminile della storia. Katie Taylor contro Amanda Serrano. L'irlandese studiosa d'arte contro la portoricana amante del nuoto. Ventimila spettatori nel Tempio mondiale dello sport dove si sfidarono Muhammad Ali e Joe Frazier, Rocky Marciano e Joe Louis, il giardino di casa di Saul Canelo Alvarez e Evander Holyfield, della notte di Jake La-Motta contro Sugar Ray Robinson.

[…] La sfida tra le due pugili più forti al mondo entrerà alla fine del mese presentando le due Million Dollar Baby , arrivate fin qui demolendo ostacoli. Una a Dublino, l'altra a Brooklyn. «Quando ho cominciato - racconta Taylor, 35 anni, irlandese - la boxe tra donne non era permessa ». Lei si spacciava come un ragazzo di nome Kay, pur di salire sul ring. Le cose con il tempo sono cambiate, anche se non come dovrebbero.

La boxe femminile è diventata disciplina olimpica solo nel 2012, ma poi ci sono ancora vecchi santoni come Bob Arum che sputano il tabacco per terra, prima di parlare di questo duello: «Non voglio denigrare l'incontro - ha sentenziato il promoter, 90 anni - ma è come mettere la Premier League con il calcio femminile». Sarà perché al vecchio Bob ancora non è andata giù quella cosina del 2005 quando, sull'onda del film di Clint Eastwood, provò a mettere in piedi l'"incontro del secolo" tra due donne, salvo poi rinunciare perché alla fine erano stati venduti solo cento biglietti.

Ora saranno ventimila, per vedere una sfida vera sui dieci round, fatta di cazzotti reali, canotte sudate, zigomi gonfi. In palio quattro titoli: pesi leggeri Wbc, Wba, Ibf e Wbo. […]

Negli States l'unico sport popolare in cui la gente impazzisce a vedere due donne picchiarsi è l'MMA, le arti marziali miste. Per questo immaginare il Madison pieno è qualcosa che fa già storia. «Quello che abbiamo visto negli ultimi sei-sette anni - spiega Eddie Hearn, promoter della pugile irlandese - è un'ascesa incredibile ». Taylor ha guadagnato in carriera più di due milioni, Serrano la metà. «Ma per arrivare fino a qui - dicono - abbiamo abbattuto un muro lungo anni». E altri ne abbatteranno, per loro stesse, e per tutte le ragazze che cercano modelli, e qualcuno che dica loro: esci dall'angolo, e reagisci.

