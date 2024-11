LA SFIDA DI TYSON A JAKE PAUL È A RISCHIO? DUE TEST METTONO IN DUBBIO IL MATCH DI BOXE DEL 15 NOVEMBRE A ARLINGTON, IN TEXAS, TRA L'EX CAMPIONE DEI PESI MASSIMI 58ENNE E IL 27ENNE YOUTUBER (DIRETTA SU NETFLIX) - SONO OBBLIGATORI PER “IRON MIKE” UN TEST CEREBRALE E UNO CARDIACO COME MISURA PRECAUZIONALE IN VISTA DELL'INCONTRO. LE TEMPISTICHE METTONO PERÒ A RISCHIO IL MATCH: L'ESITO DEI TEST POTREBBE PORTARE AL DECLASSAMENTO DELL'INCONTRO DA PROFESSIONISTICO A SEMPLICE ESIBIZIONE FINO ALL'ANNULLAMENTO…

Corsa contro il tempo per Mike Tyson: il leggendario pugile dovrà infatti superare altri due test sanitari per ottenere l'idoneità in vista dell'incontro di boxe con il 27enne youtuber Jake Paul, in programma il prossimo 15 novembre ad Arlington, in Texas, e in diretta su Netflix. L'attesissimo evento rischia però di saltare: ecco perché.

Il Dipartimento delle licenze e della regolamentazione del Texas ha infatti reso obbligatori per Tyson un test cerebrale e uno cardiaco come misura precauzionale in vista dell'incontro. La leggenda della boxe dovrà dunque sottoporsi agli esami questa settimana, a soli 3 giorni dall'atteso match contro Paul. Proprio le tempistiche mettono però a rischio la disputa dell'incontro: l'esito dei test potrebbe portare al declassamento dell'incontro da professionistico a semplice esibizione fino all'annullamento.

