SHAKE THE SKATE! - NEL PARCO DEL COLLE OPPIO, A ROMA, IL GRAN BALLO FINALE DEL “WORLD STREET SKATEBOARDING” CON DAGO-DJ ALLA CONSOLLE! – IL BILANCIO DELLA MANIFESTAZIONE DI "SPORT E SALUTE": DIECIMILA PERSONE IN UNA SETTIMANA, MOSTRE DI FOTO, GRAFFITISTI E VIDEO – L’APPUNTAMENTO SI RINNOVERA’ A ROMA FINO AL 2025 E IL COLLE OPPIO VERRA' FINALMENTE STRAPPATO ALLA MONNEZZA E AI TOSSICI PER DIVENTARE UN PLAYGROUND PER LA GIOVENTU' ROMANA… - FOTO+VIDEO

Daniele Petroselli per leggo.it

Lo skateboard ha conquistato Roma e Roma ha definitivamente conquistato il mondo dello skate. Un successo incredibile quello nella Capitale del World Street Skateboarding di Roma 2022, primo evento del Pro Tour in cui gli skater potevano guadagnare punti preziosi per il ranking olimpico e quindi conquistarsi un posto per Parigi 2024, che ormai è davvero dietro l'angolo.

In campo femminile, tris giapponese con la Nakayama, bronzo olimpico, ha battuto la Nishiya e la Oda. Tra gli uomini invece trionfo per l'americano Huston, davanti al francese Giraud e al portoghese Ribeiro. Ma soprattutto è stato uno spettacolo di pubblico in un luogo altamente scenografico come quello del Parco del Colle Oppio, all'ombra del Colosseo, dove lo sport più giovane del panorama a cinque cerchi si è confrontato con i monumenti più antichi della storia.

Un binomio strano, citando uno dei personaggi dei film di Carlo Verdone, ma che è stato perfetto. E a confermarlo sono stati proprio i tanti appassionati e curiosi accorsi in questo skate park (che da ora sarà trasformato in un nuovo playground con due campi sportivi polifunzionali e una pista di atletica che sarà liberamente utilizzabile non solo dai residenti ma anche dalle scuole del quartiere) in questa cinque giorni di gare romane: migliaia i ragazzi, anche giovanissimi, venuti a tifare i loro idoli a caccia del sogno Olimpiadi ma anche tantissimi turisti da tutto il mondo che sono rimasti affascinati dallo spettacolo delle antichità di Roma che hanno esaltato lo sport «più giovane e cool del mondo», come lo aveva descritto il presidente Federazione Italiana Sport Rotellistici Sabatino Aracu.

Un appuntamento, quello romano, che si rinnoverà fino al 2025 e che, con lo spostamento della Formula E a luglio, fa capire come Roma punti decisamente a estati ad alto tasso di sport e turismo.

