LO SHOW DI RE CARLO V - DOPO AVER TRIONFATO NELLA LIGA ANCELOTTI SI E’ SCATENATO NEI FESTEGGIAMENTI: IL BALLETTO STRACULT CON VINICIUS E LA FOTO DA BOSS CON TANTO DI SIGARO – MERCOLEDI’ IL RITORNO CON IL CITY: "SPERO IN DIFENSORI MENO BALLERINI... VOI VI SIETE DIVERTITI A MANCHESTER, IO NO" – VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

FESTA REAL ANCELOTTI

Se ne è scritto e parlato come fosse stata la "partita del secolo", ma in realtà la semifinale di andata di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, terminata 4-3 per gli inglesi, non per tutti è stata il "massimo". Tra questi, uno dei protagonisti, Carlo Ancelotti, tecnico dei blancos, che come rivelato su Sky da Fabio Capello, non sarebbe rimasto propriamente soddisfatto dalla prestazione dei suoi all'Etihad e in particolare del reparto difensivo.

Incrociatisi in settimana a Londra, in una videoconferenza organizzata dall'ambasciata italiana per un forum tra allenatori, giocatori e dirigenti del nostro Paese che si sono misurati col calcio inglese, Carlo Ancelotti e Fabio Capello, si sono intrattenuti per una chiacchierata informale, che ha rivelato lo stato d'animo del tecnico di Reggiolo, fresco trionfatore nella Liga con il record di titoli vinti nei principali campionati europei, in vista del match di ritorno con la squadra di Guardiola: "Fabio, speriamo che nel ritorno i difensori siano meno ballerini, perché voi vi siete divertiti a vedere City-Real, io per niente, invece".

ANCELOTTI, LE VITTORIE E POI GLI SHOW TRA CANZONI, CIBO E...SIGARO

Da sport.sky.it

FESTA REAL ANCELOTTI

Il tecnico, dopo aver vinto la Liga con il Real Madrid ed esser diventato il primo allenatore ad aver trionfato in campionato nelle prime cinque leghe europee, si è scatenato nei festeggiamenti con il brasiliano Vinicius. Non una prima volta per Ancelotti, che non ha mai avuto paura di mostrare il suo lato più scanzonato e passionale tra performance canore e culinarie

Con la vittoria della Liga, Carlo Ancelotti è entrato nella storia: primo allenatore ad aver vinto il campionato nelle prime cinque leghe europee: in Italia con il Milan, in Inghilterra con il Chelsea, in Francia con il Paris Saint Germain, in Germania con il Bayern Monaco e ora, appunto, in Spagna con il Real Madrid

Dopo il 4-0 all'Espanyol sono partiti i festeggiamenti, sia in campo che soprattutto in città. E in queste occasioni Carletto non si tira mai indietro...

FESTA REAL ANCELOTTI VINICIUS

Sul pullman che ha portato la squadra in giro per la città, il tecnico di Reggiolo si è lanciato in un ballo scatenato con il brasiliano Vinicius

L'attaccante verdeoro ha rincarato la dose, postando oggi sui social una foto con alcuni compagni e lo stesso Ancelotti intento a fumare un sigaro con gli occhiali da sole. Una didascalia esplicativa: "The BOSS"

carlo ancelotti real madrid vince la liga 2022 4 carlo ancelotti real madrid vince la liga 2022 3 carlo ancelotti real madrid vince la liga 2022 1 CARLO ANCELOTTI VINCE LA LIGA 2022