SI CHIAMA “KARMA”! IN RADIO I ROMANISTI AUGURANO LA FRATTURA DEL PERONE A IMMOBILE MA SI FA MALE DIAWARA: ROTTURA DEL MENISCO ESTERNO PER IL CENTROCAMPISTA GIALLOROSSO CHE RESTERA’ FUORI 2 MESI – LA GUFATA IN RADIO DELLO SPEAKER MARIONE E LA RABBIA DI IMMOBILE DOPO L’ELIMINAZIONE IN COPPA ITALIA: "SUI CADAVERI DEI LEONI FESTEGGIANO I CANI. MA I LEONI RIMANGONO LEONI E I CANI RESTANO CANI…"

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

La Roma in ansia per Amadou Diawara. Uscito ieri sera durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus per un fastidio a un ginocchio, stamattina, intorno alle 10, è arrivato a Villa Stuart per gli esami. E la sensazione è che la visita prolungata, oltre un’ora e mezza, confermi quanto si pensava prima dei controlli: lesione al menisco. La certezza si avrà soltanto con il comunicato della Roma, ma Diawara salterà sicuramente il derby e, probabilmente, tutte le partite del mese di febbraio, quando riprenderà l’Europa League.

A questo punto è probabile che la Roma acquisti un centrocampista, anche perché al momento sono rimasti solo Cristante e Veretout, visto che Pellegrini è costretto a giocare trequartista, considerate le indisponibilità di Mkhitaryan, Zaniolo e Pastore. Tra l’altro, per Diawara si tratta del secondo infortunio al ginocchio sinistro in stagione: si era fatto male il 6 ottobre contro il Cagliari, era stato operato ed era tornato in campo un mese dopo a Mönchengladbach. Da quel momento non è più uscito, fino a ieri sera.

MARIONE AUGURA LA FRATTURA DEL PERONE A IMMOBILE

Da https://www.lalaziosiamonoi.it/

La Lazio vola con in sottofondo un suono salivare, appena percettibile dal cielo. “Crunch, crunch, crunch”, cadono alberi. E succede questo: “Mi dispiace, devo dire una cosa importante. Stasera Gino Immobile...Ciro? Come si chiama dai” - esordisce “Marione”, noto speaker romanista di radio Centro Suono Sport - “Comunque mi dispiace ma stasera (ieri sera durante di Napoli - Lazio, ndr) gli succederà questo”. Un'unghia incarnita? Suggeriscono da studio. È sfottò, ci sta.

Ma “Marione” si allarga, ha paura della Lazio e di Ciro - Ciro, non Gino, lo sa -, non lo vuole al derby e magari anche più avanti: “Stasera Immobile si procurerà una mini-frattura al perone. Piccola però eh, non grave. Quanto mai potrà stare fuori? Sei mesi? Eee, allora. Mica si gioca la carriera. Allora si fratturerà qualcos'altro, non gli può venire solo un'influenza intestinale...”. E si sfocia nel becero, altro che sfottò. Non è andata così, spiace, Immobile contro la Roma ci sarà.

