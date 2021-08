30 ago 2021 17:40

SI CHIAMA RICCARDO ACCETTA MA, NONOSTANTE IL COGNOME, HA SALVATO LA VITA A BEBE VIO – PARLA IL MEDICO CHE HA OPERATO LA CAMPIONESSA PARALIMPICA AD APRILE – “SE NON FOSSIMO INTERVENUTI SUBITO L’INFEZIONE NON CURATA AVREBBE PORTATO ALLA SETTICEMIA, E QUINDI ANCHE ALLA MORTE” – BEBE VIO GLI HA DEDICATO L’ORO, LUI RACCONTA: "NON MOLLA MAI. AVREBBE PERSO IL BRACCIO PIUTTOSTO CHE LASCIARE LA GARA. LA SUA NON E’ UNA DIMOSTRAZIONE DI FORZA MA DI VITA”