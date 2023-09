20 set 2023 13:24

SI FA PRESTO A DIRE ADDIO: PRIMA BISOGNA REGOLARE I CONTI - PER LA SEPARAZIONE DEFINITIVA TRA MARCELL JACOBS E IL SUO ALLENATORE PAOLO CAMOSSI VANNO SCIOLTI ALCUNI NODI LEGATI ALL'ASPETTO ECONOMICO, COME IL CALCOLO I GIORNI EFFETTIVI DI LAVORO DEL COACH NEL 2023 E LE CLAUSOLE LEGATE ALLA SUA PRESENZA NEL CONTRATTO DI JACOBS CON PUMA - TRA I PRINCIPALI CANDIDATI PER IL RUOLO DI NUOVO ALLENATORE DELLO SPRINTER CI SAREBBE IL 33ENNE PIEMONTESE MARCO AIRALE (DOVE SI TRASFERIRA' JACOBS? RESTA APERTA LA PISTA DI PADOVA...)