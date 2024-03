23 mar 2024 16:30

SI FA PRESTO A DIRE BOMBER - I GIORNALONI, SULL'ONDA DELLA DOPPIETTA ALLA VENEZUELA, SI SPERTICANO IN LODI PER MATEO RETEGUI. MA COME SI PUO’ CONSIDERARE UN “BOMBER” UNO CHE HA SEGNATO SOLO 6 GOL IN CAMPIONATO E CHE GIOCA PER UNA NEOPROMOSSA (IL GENOA) CHE NON FA LE COPPE EUROPEE? L’ITALOARGENTINO HA DIMOSTRATO DI SAPER VEDERE LA PORTA, MA DA QUI A DIRE CHE LA NAZIONALE DI SPALLETTI ABBIA TROVATO L'ATTACCANTE, CE NE PASSA…