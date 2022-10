SI E’ IMBORGHESITO PURE TOTTI! DOPO UNA VITA TRA PORTA METRONIA, CASAL PALOCCO E L’EUR, IL "PUPONE" SI TRASFERISCE CON NOEMI A ROMA NORD, IN ZONA VIGNA CLARA – IL CAPITANO AVREBBE COMPRATO CASA ALL’ULTIMO PIANO DI UN FAMOSO EDIFICIO ALL'INTERNO DI UN COMPRENSORIO CON PISCINA E CAMPI DA TENNIS. TOTTI NON È IL PRIMO ROMANISTA A TRASFERIRSI A ROMA NORD: AI PARIOLI VIVE INFATTI…

Da www.corrieredellosport.it

Francesco Totti si trasferisce. Dalla Roma Sud in cui è nato e cresciuto e dove attualmente abita ancora nella sua villa al Torrino (insieme a Ilary, ma da separati in casa), l'ex capitano giallorosso ha deciso di trasferirsi dall'altra parte della capitale. Uno strappo col passato, probabilmente, ma anche un modo per avvicinarsi di più alla sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi che abita a Via Cortina d'Ampezzo.

E chissà che le sue visite a casa di Noemi non gli abbiano fatto amare Roma Nord, a tal punto da trasferirsi. Nella zona si dà per certo che Totti abbia comprato casa a Roma Nord, all’ultimo piano di un famoso edificio all'interno con di un comprensorio con piscina e campi da tennis vicino piazza Stefano Jacini, piena zona Vigna Clara.

La zona è in subbuglio, tanto che molti romanisti giurano di aver già visto Totti nella zona per le prime mosse del trasferimento. L'ex capitano giallorosso non è il primo romanista a trasferirsi a Roma Nord: vicino Viale Parioli vive infatti José Mourinho.

