L'attaccante del Boca Juniors Eduardo "Toto" Salvio è stato denunciato dall'ex moglie, Magalì Aravena, che ha riferito alla polizia di Buenos Aires che l'ex calciatore di Benfica e Atletico Madrid l'avrebbe intenzionalmente investita con la sua automobile. Aravena, che è la madre dei due figli di Salvio, ha informato le forze dell'ordine: le sue parole sarebbero supportate da alcuni video che sono stati resi pubblici.

Secondo le informazioni della polizia, l'incidente è avvenuto all'una di notte circa, nel quartiere in cui vive Salvio. Aravena ha confermato che pochi giorni fa si erano separati e che lei e i figli erano andati a vivere in un appartamento a Olivos. La donna si è però recata in nottata presso l'abitazione dove vivevano insieme con l'intenzione di parlare con Salvio, ma al suo arrivo avrebbe incontrato l'ex marito accompagnato da un'altra donna nella sua autovettura.

Sempre secondo il resoconto della denuncia, Aravena si è fermata davanti all'automobile per chiedere a Salvio di parlare, ma il calciatore avviando il veicolo avrebbe colpito la donna con le ruote anteriori, facendola cadere sull'asfalto, procurandole abrasioni al ginocchio: il calciatore poi non l'ha soccorsa, ma è fuggito.

Salvio, il verbale della polizia dopo la denuncia della moglie

"Alla data, all'ora e al luogo indicati, il personale interviene in soccorso di una donna investita dal suo compagno, che fugge. La donna riferisce di essere la moglie del signor Eduardo Antonio SALVIO da 10 anni, e che a seguito della relazione ha avuto due figli. Che per una settimana, entrambe le parti hanno deciso di prendersi un po 'di tempo nella relazione, e il dichiarante con i suoi due figli, è andato a vivere alcuni giorni in un dipartimento nella città di Olivos.

La donna, con l'intenzione di parlare con il suo partner, si reca alla casa coniugale, e quando arriva sul posto, osserva la presenza di suo marito accompagnato da una signora, all'interno del suo veicolo privato, davanti al quale il dichiarante si trova proprio di fronte all'auto in questione chiedendole di parlare. A quel punto il signor SALVIO nel tentativo di lasciare il luogo, inizia ad avanzare con l'auto e impatta con la ruota anteriore del veicolo sulla gamba destra e fa cadere la donna sull' asfalto, causando una ferita all'altezza del ginocchio destro ben visibile.

Questa situazione viene sfruttata dal signor SALVIO per fuggire dal luogo. È stata assistita dall'ambulanza, con diagnosi "Trauma da flessione nell'arto inferiore destro". In consultazione, la magistratura facente funzione ha ordinato una dichiarazione attraverso l'ufficio della violenza di genere, la commissione da parte delle telecamere, l'assegnazione del pulsante di panico e altre misure di rigore. La vittima viene trasferita per ricevere una dichiarazione all'Ufficio Per la violenza di genere della Comunità 1".

