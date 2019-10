SI SALWA CHI PUÒ – L’INCREDIBILE TRASFORMAZIONE DI SALWA EID NASER, LA CAMPIONESSA DEL BAHRAIN CHE HA CONQUISTATO L'ORO NEI 400 METRI AI MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA DI DOHA, SALENDO DI DIRITTO SUL PODIO DELLE DONNE DEI RECORD CON UN TEMPO DI 48.14 SECONDI – SOLO QUATTRO ANNI FA SI ERA PRESENTATA AI MONDIALI JUNIOR IN MANICHE LUNGHE E HIJAB A COPRIRE IL CAPO, MA ADESSO…

Da "www.liberoquotidiano.it"

"Incredibile", "sembra un robot", "non sembrava umana", questi i commenti per la performance di Salwa Eid Naser , che ha conquistato l'oro nei 400 metri ai Mondiali di atletica leggera di Doha.

La Naser è sfrecciata sulla pista fermando il cronometro a 48.14 secondi, diventando la terza della storia, dopo il record del mondo di 47.60, stabilito da di Marita Koch nel 1983 e il 47.99 di Jarmila Kratochvilova datato 1985. Al secondo posto ,invece, la favorita, la campionessa olimpica Shaunae Miller-Uibo, nonostante un altrettanto straordinario 48.37.

Nata in Nigeria, nel 2015 Salwa aveva già vinto l’oro ai Mondiali junior, presentandosi in pista con le maniche lunghe e il hijab elastico a coprirle i capelli. A distanza di soli 4 anni tuttavia, con nel mezzo un argento ai Mondiali di Londra 2017, la trasformazione della 21enne è notevole.

Niente più hijab, ma numerosi tatuaggi e piercing. "Un esempio per tutte le donne", così la definiscono nel suo paese, in Bahrain. Stupefacente, ma purtroppo l'atletica ha conosciuto troppe delusioni per non essere sospettosa. Naser è sempre stata unica, ma i miglioramenti di questi due anni passati in Turchia, con il tecnico panamense Rubio, sono straordinari. Eppure è con un provocatorio: "Ditemelo voi", che la 21enne risponde a chi insinua che dietro la sua velocità ci sia del marcio.

