21 nov 2022 22:22

SIAM VENUTI IN QATAR PER VEDERE SEGNARE WEAH - NEL PARI TRA USA E GALLES, STORICA RETE DI TIMOTHY WEAH, FIGLIO DI GEORGE, EX ATTACCANTE DEL MILAN E ATTUALMENTE CAPO DI STATO DELLA LIBERIA, CHE NON HA MAI GIOCATO LA COPPA DEL MONDO – LA FOLLIA DI ZIMMERMAN, CHE FALCIA BALE IN AREA CON UN'ENTRATA SENZA SENSO, PERMETTE AL GALLES DI PAREGGIARE SU RIGORE (REALIZZATO DALLO STESSO BALE) - LA STORICA PUBBLICITA’ CON WEAH: TUTTO BENE?