22 gen 2022 16:31

SIAMO MESSI COSI’ MALE A LIVELLO DI ATTACCANTI CHE MANCINI RICHIAMA BALOTELLI – SUPERMARIO CONVOCATO DAL CT PER LO STAGE IN PROGRAMMA DURANTE LA SOSTA – L'ULTIMA APPARIZIONE DI BALO IN MAGLIA AZZURRA RISALE AL SETTEMBRE 2018. MANCIO HA PENSATO A LUI VISTA L’OTTIMA STAGIONE (8 GOL IN 20 PRESENZE) CHE L'ATTACCANTE STA VIVENDO IN TURCHIA SOTTO LA GUIDA DI MONTELLA. POTREBBE ESSERE LUI LA CARTA A SORPRESA DA GIOCARE AI PLAYOFF (ANNAMO BENE...)