SIAMO SICURI CHE LA SERIE A POSSA RIPARTIRE? - IL PORTIERE DELLA ROMA, ANTONIO MIRANTE, POSITIVO AL CORONAVIRUS - E GIA’ DUE RAGAZZI DELLA PRIMAVERA GIALLOROSSA SONO STATI CONTAGIATI - FIGC E CLUB SI LAMENTANO PURE DEL PROTOCOLLO CHE OBBLIGA I GIOCATORI AL TAMPONE OGNI 4 GIORNI (NECHIEDONO UNO OGNI 8) - E PRETENDONO CHE IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL GOVERNO PRENDA IN ESAME IL DOSSIER PER RIAPRIRE PARZIALMENTE GLI STADI, ORA CHE I CONTAGI RISALGONO…

antonio mirante premiato foto di bacco

(ANSA) - "Purtroppo sono risultato positivo al test del Covid-19. Sto bene e non ho alcun sintomo. Ora sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni". Così il portiere della Roma, Antonio Mirante, in una storia sul proprio account Instagram.

2 - COVID, IL CASO LIGUE 1 E I TIMORI DELLA SERIE A A UN MESE DAL VIA

Guglielmo Buccheri per “la Stampa”

Un mese e la serie A sarà chiamata a tornare in campo. Un mese pieno di punti interrogativi, timori e calcoli che rischiano di sgonfiare di nuovo il pallone. Il Covid-19 non se ne è andato, anzi: l'età dei contagiati si è abbassata, l'allarme alzato. E attorno a noi i segnali si annunciano poco rassicuranti. La Francia si specchia nelle coppe non senza il rumore di una campionato fermatosi a fine aprile con troppa fretta (forse) e con l'appuntamento alla nuova stagione fissato, prima degli altri, il 21 agosto. Risultato?

gravina spadafora dal pino

Venerdì si giocherà, ma non come da programma perché Marsiglia-Saint Etienne è saltata: quattro sono i giocatori marsigliesi positivi e asintomatici, numero che ha fatto scattare il rinvio come da protocollo della lega calcio francese (da 4 in su non si va in campo). In campo, venerdì, andranno Bordeaux e Nantes perché così vogliono le tv e così deve essere per dare un segnale di normalità.

Normali non sono i numeri che raccontano di quaranta positivi nei vari club francesi, normale non è la voce che arriva da Saalfelden, a due passi da Salisburgo, dove il Liverpool prepara il debutto nel Community Shield contro l'Arsenal del 29 agosto: fra i Reds c'è un contagiato e nessuno smentisce. Da noi manca un mese esatto al via e arriva la notizia di due ragazzi della Primavera della Roma in isolamento, senza sintomi, ma positivi.

spadafora gravina

Figc e club sottolineano l'ingombrante protocollo che obbliga i giocatori al tampone ogni 4 giorni, sarebbe meglio uno ogni 8: ora aspettano che il Comitato tecnico scientifico del governo prenda in esame - forse già da queste ore - le 186 pagine del ricco dossier base per riaprire parzialmente gli stadi.

Lo farà l'Uefa nella Supercoppa europea del 24 settembre a Budapest, dove spera di esserci anche l'Inter, con una capienza del 30%. La partita è aperta, ma nessun pressing: Federcalcio e Lega Serie A hanno la sensibilità per capire che altre sono, adesso, le priorità. Manca un mese al via e se il verdetto arrivasse oggi sarebbe facile immaginare il mantenimento dello status quo. guglielmo buccheri.