SIGARETTA, BIRRA E UN BEL...CULATELLO DA ACCAREZZARE: CARLETTO ANCELOTTI E’ UN VERO COWBOY – LE VACANZE DI "KING CARLO" CON LA MOGLIE CANADESE IN MONTANA, STATO USA DELL’OVEST SITUATO SOTTO IL CONFINE CON IL CANADA. IL TECNICO DI REGGIOLO NON SI FA MANCARE NULLA TRA BIRRE NEI SALOON, UNA FOTO DAVANTI AL RANCH DELLA SERIE TV “YELLOWSTONE” E UN PO' DI RIPOSO A BORDO VASCA CON UN IMMANCABILE…CULATELLO!

Da https://www.rivistaundici.com/

Come integrare Kylian Mbappé in una squadra che ha appena vinto il campionato spagnolo e, soprattutto, la Champions League? In attesa di tornare al lavoro sulla prossima stagione del Real Madrid, Carlo Ancelotti è in vacanza e si sta godendo i suoi meritati giorni di stacco Oltreoceano — la sua seconda moglie, Mariann Barrena McClay, è infatti canadese, e quando non allena in Europa Ancelotti vive a Vancouver.

Le sue vacanze, però, sono molte diverse dalle tradizionali vacanze degli sportivi, calciatori o allenatori che siano. E quindi niente Maldive, niente Ibiza o Formentera, persino niente città d’arte: in questi giorni il tecnico italiano si sta rilassando negli Usa e sta facendo un giro del Montana, uno Stato dell’ovest situato proprio sotto il confine con il Canada. Lo sappiamo perché ogni giorno Ancelotti — come tutti noi, del resto — posta una foto su Instagram con tanto di tag del luogo in cui si trova.

E allora eccolo — faccia compiaciuta, occhiali da sole, ciuffo spettinato e canottiera che spunta sotto la polo — in un salooon della piccola cittadina di Darby, 783 abitanti secondo l’ultimo censimento; eccolo a cavallo (una sua grande passione) con la didascalia «When in Montana» e qualche puntino di sospensione di troppo (è pur sempre un uomo di 65 anni); eccolo davanti al ranch della serie tv “Yellowstone”, quella con Kevin Costner e Luke Grimes.

Insomma: anche in vacanza Carlo Ancelotti è Carlo Ancelotti, icona di semplicità e allo stesso tempo di stile, un uomo che ha allenato alcuni tra i giocatori più forti della storia del calcio ma che sa anche godersi le piccole cose della vita. Come un sigaro dopo una vittoria sportiva, o una birra in un saloon.

