16 mar 2020 11:44

IL SIGNORE IN GIALLOROSSO – SE NE VA A 69 ANNI MASSIMO RUGGERI, VOLTO STORICO DELLE TV ROMANE E CONDUTTORE DEL PROGRAMMA 'LA SIGNORA IN GIALLOROSSO' - FU LUI IL PRIMO A INTERVISTARE UN GIOVANISSIMO DE ROSSI APPENA ENTRATO IN PRIMA SQUADRA – I SIPARIETTI CON GIANFRANCO GIUBILO, IL TORMENTONE 'OFICIAL/PARA AMIGOS' (CON CITAZIONE DEL ‘PETISSO’ PESAOLA) – L’INTERVISTA STRACULT CON L’EX CT GIAMPY VENTURA: VIDEO