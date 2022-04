SIMEONE, DAMMI LA CLAVA – IL TECNICO ARGENTINO, ACCUSATO DA GUARDIOLA DI PROPORRE UN CALCIO PREISTORICO RIBATTE: “COME DICEVA MIO PADRE, IL PESCE MUORE PER LA BOCCA. IN VITA MIA NON SONO MAI STATO SPREZZANTE CON UN COLLEGA. C’È MODO E MODO DI ESPRIMERE LA TUA IDEA. HO SEMPRE SCELTO DI RISPETTARE GLI AVVERSARI. DOMANI SERA? LE PAROLE NON SERVONO A MOLTO, CONTANO I FATTI QUANDO COMINCERÀ LA PARTITA”

Era una conferenza molto attesa quella di Simeone allenatore dell’Atletico Madrid in vista del ritorno tra Atletico e City che all’andata è stata vinta dalla squadra di Guardiola per 1-0. Il tecnico argentino non si è sottratto alle domande sui tanti giudizi poco lusinghieri espressi nei confronti del gioco espresso dai colchoneros. Evidente il riferimento a Guardiola al calcio preistorico attribuito alla squadra di Simeone.

Dico sempre la stessa cosa. Alleno dal 2005 e non sono mai stato sprezzante con un mio collega. Mi metto sempre nei panni degli allenatori avversari e ci sono diversi modi per esprimere il tuo pensiero. Quando uno è sprezzante, non lo condivido. Le opinioni dei giornalisti, degli ex giocatori, delle persone che non giocano e vogliono dire qualcosa, mi ricordano quel che diceva mio padre: il pesce muore per bocca. Le parole sono gratuite e tutti possono avere un’opinione. Ci sono modi, e ho scelto di rispettare i miei colleghi sempre.

Il City gioca molto bene, a un ritmo alto, transizioni molto veloci, giocano bene nello stretto. Dobbiamo portare il nostro gioco dove possiamo fare danni all’avversario. Le parole non servono a molto, serviranno i fatti quando comincerà la partita.

Non ci discosteremo molto dal nostro gioco. Speriamo di essere più veloci nelle transizioni più veloci, sfruttare meglio le ripartenze e che i nostri giocatori abbiano una serata fantastica. Con le giuste motivazioni in una partita tutto può succedere.

