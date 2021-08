2 ago 2021 19:15

SIMONE BILES HA SUPERATO IL BLOCCO MENTALE? - LA CAMPIONESSA AMERICANA FIGURA REGOLARMENTE TRA LE ISCRITTE ALLA FINALE DELLA SBARRA NELLA GINNASTICA ARTISTICA IN PROGRAMMA MARTEDÌ: ANCHE LA FEDERAZIONE USA CONFERMA LA SUA PRESENZA - L'ATLETA SI ERA RITIRATA PER COLPA DEI "TWISTIES", UN PROBLEMA DI TESTA CHE DISORIENTA I GINNASTI, IN PARTICOLARE IN FASE DI VOLO...