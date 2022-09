SIMONE STAI SERENO! – INZAGHI E BEPPE MAROTTA SI SONO SENTITI AL TELEFONO E DOMANI SI VEDRANNO ALLA PINETINA. L'ALLENATORE DELL'INTER NON RISCHIA IL POSTO (PER ORA) MA I DIRIGENTI VOGLIONO DELLE RISPOSTE CHIARE PER CAPIRE COME PENSA DI USCIRE DAL MOMENTO NERO – LE NOTE POSITIVE ARRIVANO DA LUKAKU E CALHANOGLU, CHE SONO TORNATI AD ALLENARSI IN CAMPO...

Estratto dall'articolo di Franco Vanni per www.repubblica.it

Si sono già sentiti al telefono negli scorsi giorni. Quello di domani, quindi, non sarà un vero e proprio vertice ma solo un modo per guardarsi in faccia e decidere come andare avanti. Simone Inzaghi e Beppe Marotta si vedranno alla Pinetina, insieme a tutti gli altri dirigenti di vertice del club.

L'ordine del giorno - per nulla rigido ma al tempo stesso evidente a tutti, tifosi compresi - è: come uscire dal momento no, come comunicare all'esterno e come gestire le energie nella più assurda delle stagioni, inevitabilmente stravolta nel calendario dai mondiali di novembre e dicembre in Qatar.

Lukaku e Calhanoglu sono tornati ad allenarsi

La revisione partirà da quel che non va: la fase difensiva fuori sincrono, le conseguenti 11 reti subite in 7 gare (13 considerando la Champions), le tre sconfitte in Serie A arrivate dopo l'iniziale vantaggio. Ma a ben vedere ci sono spiragli di speranza.

A partire dal percorso di recupero di Lukaku e Calhanoglu, che sono tornati ad allenarsi in campo in un Suning Training Center quasi deserto. Sono infatti quindici i giocatori interisti convocati dalle proprie nazionali. Alla Pinetina si lavora per fare in modo che il centravanti belga e il centrocampista turco siano al massimo della forma per le sfide a San Siro contro la Roma in campionato, il 1 di ottobre, e il Barcellona in Champions, tre giorni più tardi. […]

