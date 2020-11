SINISA CUORE DI PANNA: “IL PRIMO MESE CHE SONO STATO INSIEME A MIA MOGLIE NON L’HO NEANCHE SFIORATA. M’ERO INNAMORATO, NON VOLEVO CHE PENSASSE CHE STESSI CON LEI SOLO PER IL SESSO” - MIHAJLOVIC A “OGGI”: SE NON CI FOSSE STATA LEI ACCANTO A ME DURANTE LA MIA BATTAGLIA CONTRO LA LEUCEMIA, NON CE L’AVREI FATTA” – I RAPPORTI COL PRIMOGENITO MARKO, AVUTO DA UNA RELAZIONE GIOVANILE, I PIANTI IN OSPEDALE E LA RISPOSTA A CHI LO ACCUSA DI MASCHILISMO

«Il primo mese che sono stato insieme a mia moglie non l’ho neanche sfiorata con un dito. M’ero innamorato, non volevo che pensasse che stessi con lei solo per il sesso. Dopo quasi 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta».

In occasione dell’uscita della sua autobiografia La partita della vita (Solferino) Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore del Bologna, ha concesso una lunga intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani, in cui racconta del suo amore per la moglie Arianna Rapaccioni, di sé e di come l’ha cambiato la malattia.

E svela quali sono i suoi rapporti col primogenito Marko, avuto da una relazione giovanile: «Con lui sono stato un padre diverso, e mi dispiace. Non lo sento da un anno. Gli avevo chiesto di prendersi più responsabilità, non ne è stato capace. Mi ha chiamato, ma non ho risposto. Lo chiamerò io quando sarò pronto. Quando qualcuno mi delude, mi serve tempo».

«Il cancro mi ha reso un uomo migliore di prima, o almeno lo spero, anche perché peggio non si poteva essere. In ospedale ho pianto spesso, ormai sono un piagnone… », confida Mihajlovic a Oggi.

Quanto alle accuse di maschilismo, Miahjlovic lancia nella sua intervista a Oggi una dichiarazione sorprendente: «Il calcio femminile mi piace, lo seguo. Ci sono calciatrici più brave e intelligenti di certi maschi in serie A».

