25 feb 2021 20:34

LA SINISTRA HA TROVATO UN ALTRO ASPIRANTE LEADER, IL PRINCIPINO MARCHISIO: “SE TORINO HA BISOGNO, SONO IL PRIMO A ESSERCI” – C’E’ CHI VORREBBE COME CANDIDATO SINDACO L’EX CENTROCAMPISTA DELLA JUVE, CHE IN PASSATO HA POLEMIZZATO CONTRO LE POLITICHE SUI MIGRANTI DI SALVINI - “COME MAI NESSUNO HA MAI FATTO COMING OUT NEL CALCIO? C’È OMERTÀ. AVETE PRESENTE QUELLE BATTUTE STUPIDE SULLA SAPONETTA? ECCO, MEGLIO EVITARE” – IL NO ALL’INTER DI MOURINHO E AL REAL, I 2 SCUDETTI REVOCATI ALLA JUVE…