LA SINISTRA RIPARTA DA…SUSO! IL TIFOSO SALVINI LO PROVOCA SU INSTAGRAM: “AUGURI! NELLA SPERANZA CHE BABBO NATALE TI PORTI UN PO’ DI VELOCITÀ, DI GRINTA E DI VOGLIA DI GIOCARE” – LA PEPATISSIMA REPLICA DELLO SPAGNOLO DEL MILAN: “NELLA SPERANZA CHE BABBO NATALE TI PORTI VOGLIA DI AMMINISTRARE MEGLIO, MOLTO MEGLIO, UN PAESE CHE AMO”

Suso da una parte e Salvini dall'altra. Il Milan nel mezzo, che non si sarebbe mai aspettato di veder trasformato un semplice messaggio di auguri nella miccia per un battibecco social. Tutto nasce da un post pubblicato dall'account ufficiale rossonero in occasione del compleanno dell'ex calciatore del Liverpool. Ieri infatti lo spagnolo ha compiuto 26 anni e, come di consueto, il club gli ha dedicato un pensiero attraverso i propri profili. Nel giro di poco tempo, su Instagram, è arrivato il commento piuttosto ironico di Matteo Salvini, grande tifoso del Milan:

"Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare". Queste le parole utilizzate dall'ex Vicepresidente del Consiglio, che non potevano passare inosservate.

Non si è fatta attendere la risposta, abbastanza piccata, del giocatore del Milan. Anche in questo caso l'ironia abbonda, con Suso che punge Salvini a sua volta: "Grazie. Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di amministrare meglio, molto meglio, un paese che amo". Insomma, un compleanno inconsueto per lo spagnolo, condito da un pepato botta e risposta sui social con il segretario della Lega.

