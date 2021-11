SINNER, ATTACCATI ALL’HUR-KACZ! - IL SUCCESSO DI HUBERT HURKACZ AL TORNEO DI PARIGI-BERCY METTE A RISCHIO L’ACCESSO DELL'ITALIANO ALLE ATP FINALS - IL TENNISTA POLACCO È OTTAVO NEL RANKING CON 120 PUNTI DI VANTAGGIO SU SINNER E SOLO I MIGLIORI OTTO SI AFFRONTERANNO A TORINO DAL 14 AL 21 NOVEMBRE – MA C’È UN BARLUME DI SPERANZA: LA PROSSIMA SETTIMANA SI ASSEGNERANNO GLI ULTIMI 250 PUNTI DELLA STAGIONE E SE I SUOI DIRETTI RIVALI DOVESSERO ESSERE ELIMINATI, L’ALTOATESINO POTRÀ…

Da www.lastampa.it

sinner 19

Per Jannik Sinner non arrivano buone notizie dal torneo di Parigi-Bercy, dove sperava di ottenere una fetta di Atp Finals.

Invece, oltre all'eliminazione per mano del talentino spagnolo Alcaraz, l'altoatesino ha dovuto 'incassare' anche il successo - sofferto, ma meritato - del rivale diretto per la corsa al torneo torinese: Hubert Hurkacz, infatti, si è qualificato per i quarti del torneo Atp 1000, conquistando altri punti nella speciale classifica che dà diritto d'accesso alle Finals.

JANNIK SINNER HUBERT HURKACZ

Il tennista polacco (3.135 punti) è ottavo, con 120 punti di vantaggio su Sinner (3.015), che resta nono, quindi al momento fuori dai 'magnifici otto' che si daranno appuntamento all'ombra della Mole dal 14 al 21 novembre. Hurkacz (n.24 al mondo) ha battuto in tre set (4-6, 7-5, 6-2) il tedesco Dominik Koepfer (n.58 nel ranking) e sfiderà nei quarti l'australiano James Duckworth.

HUBERT HURKACZ

La prossima settimana si assegneranno gli ultimi 250 punti della stagione, con Sinner che dovrà sperare in un'eliminazione precoce dei diretti rivali per giocarsi il tutto per tutto nell'Atp a Stoccolma. Guadagnandosi l'accesso come prima riserva alle Finals, Sinner potrebbe comunque entrare fra gli otto del torneo in caso di forfait.

Djokovic, salvo sorprese, ci sarà, mentre Stefanos Tsitsipas ha messo in dubbio il proprio recupero in tempo utile per l'appuntamento torinese a causa di un problema al braccio destro. A proposito di Novak Djokovic, gli è bastato poco, anzi niente, per approdare ai quarti a Parigi: il n.1 del mondo non è nemmeno sceso in campo, beneficiando dell'infortunio di Gael Monfils.

novak djokovic 5

'Nole' ha giocato solo una partita nel torneo: quella al secondo turno contro Marton Fucsovics. Per lui adesso c'è la sfida contro Taylor Fritz, n.26 del mondo. Il 24enne statunitense sta attraversando uno splendido momento di forma ed è reduce dalla finale persa a San Pietroburgo contro Marin Cilic al terzo set.

A Fritz manca ancora il primo titolo quest'anno e la prima vittoria in un Masters 1000 in carriera. Fritz, prima di sfidare Djokovic, ha eliminato l'altro contendente diretto di Sinner nella corsa alle Finals: il britannico Cameron Norrie, che è stato sconfitto per 6-3, 7-6, rimanendo a 70 punti di distacco da Sinner.

HUBERT HURKACZ Hubert Hurkacz HUBERT HURKACZ