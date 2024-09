10 set 2024 17:13

SINNER NON PUO’ ANCORA TIRARE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO - LA WADA, L’AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING, HA ANCORA ALMENO 10 GIORNI PER IL RICORSO CONTRO L’ASSOLUZIONE DELL’AZZURRO PER IL CASO CLOSTEBOL E CHIEDE DOCUMENTI AGGIUNTIVI - "LA REVISIONE DI QUESTO CASO È IN CORSO. NON È STATA ANCORA PRESA ALCUNA DECISIONE IN MERITO. LA SCADENZA NON È ANCORA TRASCORSA"