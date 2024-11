25 nov 2024 17:22

SINNER POTREBBE SALTARE LA PROSSIMA COPPA DAVIS - IL NUMERO UNO DEL MONDO SI È ESPRESSO SUBITO DOPO IL TRIONFO DI MALAGA: "PER IL 2025 NON PROMETTO NIENTE". CAPITAN VOLANDRI HA POI COMMENTATO: "SAREBBE COMPRENSIBILE. AVERLO AVUTO QUA È QUALCOSA DI SPECIALE” - LE RAGIONI PER CUI SINNER POTREBBE DARE FORFAIT POTREBBERO ESSERE LEGATE AL NUOVO FORMAT DEL TORNEO, CHE NEI PRIMI DUE TURNI DI QUALIFICAZIONE (L'ITALIA ENTRERÀ IN SCENA NEL SECONDO) TORNERANNO A ESSERE DEI CONFRONTI IN CASA E TRASFERTA…