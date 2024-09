SINNER È UNA SENTENZA! AGLI US OPEN L'AZZURRO NON CADE NELLE TRAPPOLE CHE HANNO CONDANNATO ALCARAZ E DJOKOVIC E SPAZZA VIA IN TRE SET L'AUSTRALIANO O'CONNELL (6-1, 6-4, 6-2) – L’ALTOATESINO VOLA AGLI OTTAVI DOVE AFFRONTERÀ IL VINCENTE TRA DIALLO E PAUL – "LE ELIMINAZIONE DI DJOKO E ALCARAZ? DUE GRANDI SORPRESE, NEL TENNIS PUO' SUCCEDERE DI TUTTO, VEDIAMO ORA COSA ACCADRA'..." - VIDEO

Da corriere.it

Successo mai in discussione per il numero 1 al mondo, che piega in tre set l'australiano O'Connell (6-1, 6-4, 6-2) e non cade nelle stesse trappole che invece hanno condannato Alcaraz e Djokovic. Per lui agli ottavi di finale il vincente fra Diallo e Paul

Le dichiarazioni di Sinner

http://www.corrieredellosport.it

Il tennista azzurro ha commentato così la sua prestazione: "E' stata una grande partita, sapevo che avrei dovuto giocare in maniera molto solida per tutto il match, il servizio ha funzionato alla grandissima". A proposito delle eliminazioni di Alcaraz e Djokovic il 23enne di San Candido ha voluto sottolineare l'altissimo livello di certe competizioni: "In questo sport può succedere di tutto, io cerco di pensare giorno per giorno, ogni avversario è complicato e apprezzo ogni momento sul campo. Ci sono state due grandi sorprese, vediamo cosa succederà, ma sono contento di essere ancora qui e cercherò di giocare più partite possibili".

