Durante il 1° set della semifinale di Indian Wells, la pioggia ha fermato la sfida tra Janni Sinner e Carlos Alcaraz sul risultato parziale di 2-1. Uno stop che sembrava momentaneo con i due giocatori che si sono accomodati a bordo campo in attesa si potesse tornare subito a giocare. Nel mentre, un siparietto ha ancora una volta fatto parlare nel modo migliore di Jannik Sinner: seduta accanto all'azzurro una raccattapalle ha aperto l'ombrello per ripararlo dalla pioggia ma è stato il tennista a compiere un gesto da gran signore, tenendole l'ombrello.

Particolari che fanno la differenza e che non smettono di mostrare la grandezza di Jannik Sinner al di là delle prodezze che mostra ogni volta sul campo con un tennis che sta ammaliando tutti. E che ne confermano anche la caratura umana, di un giovane di soli 22 anni ma di una maturità stupefacente, E così, anche nel mentre di una interruzione imprevista e improvvisa in una semifinale dal peso specifico enorme, l'altoatesino non ha perso il suo proverbiale atteggiamento da bravo ragazzo.

Per prima si è sorpresa lei, visibilmente imbarazzata, sorpresa e divertita dal gesto da galantuomo di Sinner che poi si è anche fermato serenamente a dialogare con la ragazzina, parlando amabilmente di tennis e del suo ruolo da raccattapalle. Come niente, fosse, come se non stesse disputando una delle gare più importanti della sua carriera. Visto che questa semifinale, oltre a permettere l'accesso alla finale del Master 1000 di Indian Wells, contro Alcaraz mette in palio anche il secondo posto nel ranking mondiale.

