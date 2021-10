24 ott 2021 19:00

SINNER, THE WINNER – JANNIK CONQUISTA ANVERSA ED ENTRA NELLA STORIA! QUATTRO TITOLI IN UN ANNO, MAI NESSUN ITALIANO COME LUI – UNA PARTITA IMPECCABILE, SEMPRE ALL'ATTACCO CONTRO SCHWARTZMAN CHE ASFALTA CON UN DOPPIO 6-2, JANNIK CENTRA IL QUINTO TITOLO IN CARRIERA SU SEI FINALI DISPUTATE. DA DOMANI SARA' NUMERO 11 AL MONDO. A 20 ANNI. (PECCATO SOLO PER QUEL NO ALLE OLIMPIADI DI TOKYO...)