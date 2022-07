SINNER VOLA AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON DOPO AVER SPAZZATO VIA JOHN ISNER (6-4 7-6 6-3): E ORA LA SFIDA DEI RAGAZZI TERRIBILI CON ALCARAZ - IL QUASI 21ENNE JANNICK E' IL PIÙ GIOVANE ITALIANO NEGLI OTTAVI A WIMBLEDON NELL'ERA OPEN. ED E' IL 2° ITALIANO NELLA STORIA A RAGGIUNGERE GLI OTTAVI IN TUTTI E 4 GLI SLAM DOPO BERRETTINI…

Federica Cocchi per gazzetta.it

Uno Jannik Sinner versione artificiere disinnesca John Isner e per la prima volta raggiunge gli ottavi di finale a Wimbledon. Una solidità granitica da parte dell'altoatesino, che eccezionale in risposta, ha servito alla perfezione e poi imbrigliato tatticamente il gigante statunitense che sui prati di Londra aveva raggiunto la semifinale nel 2018. Si consola, lo statunitense, con il record mondiale di ace, strappato al croato Ivo Karlovic lasciato lì, a quota 13.728. È un Sinner che colpisce per la maturità, per la calma con cui ha tenuto in mano il timone del match, portato nel felice porto degli ottavi di finale. Per Jannik ora, con tutta probabilità, la sifa contro Carlos Alcaraz che sta giocando contro il tedesco Otte.

Nel primo set l'allievo del duo Vagnozzi-Cahill fa subito capire all'americano che non sarà una passeggiata. Sfrutta ogni cedimento di Isner e, nel quinto game, si conquista una palla break. Lo spilungone ovviamente la neutralizza con un ace e poi va a chiudere avanti 3-2. Sinner ha ancora una palla break grazie a una risposta vincente di dritto. Isner serve una seconda, e Jannik riesce finalmente a sfondare: 4-3. Questa volta l'italiano non deve distrarsi. Sul 30-0 segna il secondo doppio fallo della partita. Recupera con un servizio vincente per il 40-15. Ancora un errore e Isner accorcia 40-30, ma con un dritto troppo lungo permette a Jannik di consolidare il vantaggio, 5-3. Sinner serve per il primo set, amministra molto bene anche tatticamente il turno di battuta. Chiude con una volée e sigilla il primo parziale 6-4.

Nel secondo, Sinner non riesce a scattare avanti con un break ma raggiunge il tie break. Lì si porta 3-2 con un minibreak, amministra e va al cambio campo 4-2. Isner accorcia 5-4. Peccato per uno scambio che Jannik ha in pugno ma che chiude con un errore di dritto. Sinner ha due set point, la risposta di Long John è fuori. L'altoatesino ora è 2 set a 0. Il braccio di ferro continua anche nel 3° set, con Sinner che prova a spingere e Isner che si aggrappa al servizio.

Nel settimo game lo scambio più lungo della partita, 17 colpi, è di Sinner che poi con un ace si porta 40-15 e chiude con un attacco in controtempo per il 4-3. Palla break per Jannik sul 4-3. Allunga 40-30, Isner si salva da un break che sarebbe stato quasi un match point. Sinner sul 40-40 ha ancora una palla break grazie a una risposta vincente. Isner sbaglia una palla corta e l'italiano strappa il break per 5-3. Non sbaglia Sinner quando deve servire per il match. Finisce 3-0. L'Italia è agli ottavi.

