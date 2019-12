SIPARIO! DAL CINEMA AL TEATRO: ALL’EVERTON IL NUOVO PALCO DI 'RE CARLO' – ANCELOTTI A UN PASSO DALLA FIRMA: PER LUI UN INGAGGIO MONSTRE DA 27 MILIONI € LORDI FINO AL 2024 – DOPO DE LAURENTIIS UN ALTRO UOMO DI SPETTACOLO NEL DESTINO DEL TECNICO EMILIANO: IL PRESIDENTE DEI 'TOFFEES' BILL KENWRIGHT, È UN PRODUTTORE TEATRALE CON TANTO DI TRASCORSI A BROADWAY. A LUI CARLETTO HA CHIESTO GARANZIE, LA CONFERMA DI KEAN E...IBRA

Da www.corrieredellosport.it

ancelotti

One man show. E poco importa se si tratta di un film o di un’opera teatrale: fatto sta che Carletto continuerà a vestire i panni del regista anche all’Everton. Strano? Macché, soltanto l’ennesima (quasi) coincidenza: perché i Toffees hanno la maglia blu e il Napoli azzurra, certo, ma soprattutto De Laurentiis è un produttore cinematografico e il presidente del club di Liverpool è un produttore teatrale. Bill Kenwright, tra i più grandi in assoluto d’Inghilterra con tanto di trascorsi a Broadway.

E ci risiamo: altra squadra in crisi, altra maglia come il cielo, altro uomo di spettacolo. Ciak. Si girerà presto: giusto il tempo di risolvere il contratto con Adl e firmare in calce alla nuova era. Fino al 2024: per un totale di circa 27 milioni di euro di ingaggio complessivo, staff compreso. Un progetto importante, e molto, con una data di partenza già cerchiata di rosso: Boxing Day, e dunque il 26 dicembre con il Burnley a Goodison Park. Proprio l'arena della sua ultima in Premier con il Chelsea.

Ecco l'offerta choc dell'Everton ad Ancelotti

bill kenwright

E allora, Carlo d’Inghilterra. Di nuovo, dopo l’esperienza londinese dal 2009 al 2011, però a Liverpool. Terra di grande calcio, il Merseyside: i Reds da una parte e i Toffees dall’altra (il primo derby andrà in scena il 5 gennaio 2020 ad Anfield in Fa Cup). Toffees che soffrono in campionato e guardano la classifica dal quintultimo posto, ma che pensano in grande sull’onda delle ambizioni di Farhad Moshiri, uomo d’affari iraniano-britannico e proprietario del club: la sua idea è riportare l’Everton in alto al più presto, anche prima magari, e per riuscire nell’impresa ha deciso di affidare ad un entusiasta Ancelotti il ruolo di manager.

Prospettandogli, nell’ordine: un contratto di quattro anni e mezzo a circa 6 milioni di euro a stagione, staff compreso (la metà fino a giugno, ovviamente); grandi investimenti sul mercato; la conferma di Moise Kean a gennaio, che piace molto a Carletto; libertà d’azione.

de laurentiis ancelotti ancelotti ancelotti ancelotti

CARLO ANCELOTTI