SMALLING E’ STATO RAPITO DAGLI ALIENI? – IL DIFENSORE DELLA ROMA, CHE RACCONTO’ DI AVER AVVISTATO UN UFO IN UNA VACANZA ESTIVA IN GIAMAICA, E’ SPARITO DAI RADAR E DA SETTIMANE È FERMO NELL'INFERMERIA DI TRIGORIA - L'ASSENZA DEL VERO SMALLING STA PESANDO IN MANIERA EVIDENTE. NON SAREBBE IL CASO, ALLORA, CARI MOURINHO E PINTO, DI FARCI SAPERE COSA HA IL GIOCATORE E QUANDO POTRÀ TORNARE?

Piero Torri per la Repubblica - Estratti

SMALLING MEME

Scomparso. Al punto che qualcuno, volendo fare una battuta, sostenendo che sia stato rapito dagli alieni, ricordando gli incontri di terzo tipo di cui ci mise al corrente lui stesso dopo una vacanza estiva in Giamaica. O, anche, che sarà uno dei protagonisti della prossima puntata di Chi l'ha visto con tanto di appello per segnalarne la presenza in qualsiasi angolo del mondo. Stiamo parlando di Chris Smalling, il centrale difensivo inglese che da settimane è fermo nell'infermeria di Trigoria per motivi sconosciuti a noi comuni mortali.

Ha giocato (maschio) le prime tre partite di campionato, poi scomparso, volatilizzato, indisponibile, senza che ne sia stato mai spiegato il motivo. Guai al ginocchio che in passato gli aveva dato? Lesione muscolare ma obbligo di non rivelarla al mondo perché loro sono loro e noi non siamo nulla?

SMALLING MEME

Scelta tecnica per un programma di recupero della migliore condizione, vista una partenza in cui l'inglese era sembrava la brutta coppia del giocatore applaudito nelle ultime due stagioni? Nessuna risposta. Silenzio totale, al di là di alcune parole di Mou che ci ha messo al corrente di come Smalling è stato e pare continuerà a essere non a disposizione almeno per un altro paio di partite. Da quel dopo Milan, non c'è stata una fotografia che ne certificasse il lavoro sui campi di Trigoria, tanto meno immagini che ne attestavano la presenza insieme ai compagni. Appunto, scomparso.

L'assenza del vero Smalling sta pesando in maniera evidente. Anche in maniera numerica perché se c'è un reparto corto è proprio quello dei difensori centrali. Non sarebbe il caso, allora, cara Roma, di farci sapere cosa ha il giocatore e quando potrà tornare?

smalling e la moglie

Non sarebbe il caso, allora, cara Roma, di farci sapere cosa ha il giocatore e quando potrà tornare? L'assenza del vero Smalling sta pesando in maniera evidente. Anche in maniera numerica perché se c'è un reparto corto è proprio quello dei difensori centrali. Non sarebbe il caso, allora, cara Roma, di farci sapere cosa ha il giocatore e quando potrà tornare?

SMALLING E LA MOGLIE mourinho smalling SMALLING E LA MOGLIE 9