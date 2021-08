SOBRI OLIMPICI - COSA NON SI FA PUR DI FARSI NOTARE: LA PESISTA AMERICANA RAVEN SAUNDERS SI È TINTA I CAPELLI DI VERDE E DI VIOLA, HA INDOSSATO UNA MASCHERINA STILE JOKER E DEGLI OCCHIALONI DA ALIENA – LA DISAVVENTURA CON GLI OCCHIALINI DELLA POVERA NUOTATRICE LYDIA JACOBY E ESSA BARSHIM, ORO NEL SALTO IN ALTO CON TAMBERI, CON LE SUE LENTI DA “VOLO”…

Da "Libero quotidiano"

Che la pesista americana Raven Saunders, 25 anni, fosse una tipa stravagante lo abbiamo scoperto in questi giorni: per la sua difficile storia di vita (nel gennaio 2018 è arrivata sull'orlo del suicidio), per i suoi comportamenti discutibili (sul podio, mentre le assegnavano l'argento, ha incrociato le braccia a "X" per esprimere "solidarietà agli oppressi" e per dimostrare il suo continuo sostegno alla causa Lgbt e contro le discriminazioni razziali provocando l'ira del CIO) e soprattutto per il look: capelli colorati, mascherina stile maschera antigas e Joker e soprattutto occhiali da sole stile extraterrestre.

ALLA FACCIA DEL CLORO

C'è chi in piscina non riesce ad aprire gli occhi sott' acqua, ma c'è anche chi fa a meno degli occhialini durante una gara olimpica, alla faccia del cloro: è l'americana Lydia Jacoby. E poi c’è la medaglia d'oro (insieme a Tamberi) di salto in alto Essa Barshim con i suoi inseparabili occhiali da "volo".

