SOCIALDEMOCRAXIA TOTTIANA – 10 ANNI FA NEL LIBRO DEI VISITATORI DELLA TOMBA DI CRAXI AD HAMMAMET E’ SPUNTATA LA FIRMA DEL ‘CAPITANO’ - IL CUSTODE AVEVA INTRAVISTO LA SAGOMA DI TOTTI MENTRE USCIVA DAL CIMITERO E AVEVA AVVERTITO TELEFONICAMENTE IL FIGLIO DELL’EX LEADER SOCIALISTA (E GRANDE TIFOSO DEL TORO) - QUALCHE TEMPO DOPO, INCONTRANDO 'IL PUPONE' A UN CONCERTO, BOBO HA APPURATO CHE...

Tommaso Labate per www.corriere.it/sette/politica

craxi

Nel libro dei visitatori della tomba di Bettino Craxi ad Hammamet, dieci anni fa, è spuntata la firma di Francesco Totti. Il custode aveva intravisto la sagoma dell’allora capitano della Roma mentre usciva dal cimitero; e aveva avvertito telefonicamente Bobo, il figlio dell’ex leader socialista morto diciannove giorni dopo l’avvento del nuovo millennio. Qualche tempo dopo Bobo, incontrando per caso il calciatore a un concerto, si era avvicinato un po’ per ringraziarlo e un po’ per verificare che fosse davvero lui, il visitatore della tomba di Craxi che somigliava a Totti e che aveva firmato il registro come «Francesco Totti». Quasi non credesse che Totti — che viene da una famiglia di sinistra e che si è sempre detto di sinistra, certo, ma che non era mai stato censito tra i socialisti tout court — si fosse recato a visitare la tomba del padre. Il numero dieci della Roma e della nazionale aveva confermato che sì, era lui (...)

TOTTI1 TOTTI TOMBA CRAXI Craxi ad Hammamet francesco totti foto mezzelani gmt BOBO CRAXI BETTINO bettino craxi hammamet francesco totti foto mezzelani gmt 01 francesco totti foto mezzelani gmt 05 FRANCESCO TOTTI totti de rossi totti de rossi BOBO CRAXI 3 BOBO E BETTINO CRAXI 8 BETTINO CRAXI gianni rivera e raffaele cirillo foto mezzelani gmt035 craxi silvio berlusconi anna craxi e tarak ben ammar in tunisia nel 1984 CRAXI bobo craxi craxi craxi alla Camera bettino craxi gianni de michelis 1 gianni de michelis craxi ronald reagan bettino craxi BOBO E BETTINO CRAXI bettino craxi al mare con silvio berlusconi bettino craxi al mare martelli craxi BETTINO CRAXI AD HAMMAMET BETTINO CRAXI 2