IL SOGNO DELLA ROMA FINISCE AI RIGORI! IL SIVIGLIA VINCE LA SETTIMA EUROPA LEAGUE. FATALI GLI ERRORI DI MANCINI E IBANEZ DAL DISCHETTO. UNA PARTITA DURATA DUE GIORNI, INIZIATA IL 31 MAGGIO E FINITA IL PRIMO GIUGNO. DYBALA PORTA IN VANTAGGIO I GIALLOROSSI, IN AVVIO DELLA RIPRESA IL PARI DEGLI SPAGNOLI CON L’AUTOGOL DI MANCINI. LA ROMA CHIEDE 2 RIGORI (MANI SOSPETTO DI FERNANDO) - MOURINHO PERDE LA PRIMA FINALE EUROPEA DOPO 5 TRIONFI CONSECUTIVI E ATTACCA: "RISULTATO INGIUSTO, L'ARBITRO SEMBRAVA SPAGNOLO..."

Una battaglia senza fine, forse anche la finale più lunga di sempre. Una sfida interminabile, fatta di duelli e rivincite. E una delusione gigantesca, con la Roma che perde la finale ai calci di rigore. Decisivi gli errori di Mancini e Ibanez, quando tutti i rigoristi giallorossi erano già fuori.

Mourinho si gioca subito la carta-Dybala per provare a fare la partita, mentre Mendilibar davanti a sinistra preferisce Gil a Lamela. Il Siviglia si scalda con una maglia d’incoraggiamento per Sergio Rico (sivigliano, cresciuto nel club), poi si parte e il primo a provarci è proprio Dybala. Si gioca in una bolgia, lo stadio per due terzi giallorosso, ma i ritmi non si alzano mai. La Roma opta per un 3-5-2 volto a creare densità in mezzo ed in campo sembra una fisarmonica: a tratti si alza per andare a pressare le fonti di gioco spagnole, a tratti si rannicchia su se stessa per far scoprire gli avversari e provare a far male negli spazi.

Ma gli spagnoli, appunto, non alzano il ritmo, proprio per non rischiare. Piuttosto cercano l’ampiezza, più a destra con Navas e Ocampos che a sinistra con Telles e Gil. Ma a conti fatti producono poco e la prima vera grande occasione capita a Spinazzola, che però calcia a colpo sicuro su Bono. Telles e Gudelj si prendono cura da vicino di Dybala, che ci mette un po’ a carburare, ma quando innesta la marcia giusta è quella decisiva: Cristante recupera palla su Rakitic, Mancini indovina il corridoio giusto in verticale e la Joya non lascia scampo a Bounou.

E’ il 35’, la Roma è in vantaggio e la gente giallorossa impazzisce di gioia. Poco prima c’era stata una protesta per un contatto in area tra Gudelj e Abraham, ma il difensore serbo prende prima la palla e poi la testa dell’inglese. E il Siviglia? Fino all’ultimo minuto del recupero (ben 7 minuti) non produce quasi nulla, se non un colpo di testa innocuo di En-Nesyri e due tiracci alti di Torres e Fernando. Poi, proprio ad un soffio dall’intervallo, è Rakitic a mettere i brividi a Rui Patricio, ma il suo sinistro da fuori si stampa sul palo.

LA REAZIONE — Mendilibar allora davanti cambia un po’ tutto, mandando dentro Suso e Lamela per Torres e Gil. I palloni iniziano a spiovere dentro l’area giallorossa: Ocampos cerca un’improbabile rovesciata, Telles ci prova appena entrato in area. Poi al decimo il Siviglia pareggia, con Mancini che devia in porta un cross di Navas nel tentativo di anticipare En-Nesyri. Mou predica calma, ma il vero problema della Roma è che adesso il baricentro è troppo basso e la squadra fatica a risalire.

C’è da assorbire il contraccolpo psicologico del gol, serve ritrovare la serenità e gli equilibri. Al 20’, però, la Roma può ripassare, ma nel mischione in area prima Abraham e poi Ibanez non riescono a metterla dentro con errori clamorosi. E qui la finisce anche la partita di Dybala (dentro Wijnaldum), che aveva iniziato a zoppicare da un po’. Adesso il piano-partita è diverso, con il possesso palla spagnolo contrapposto ai lanci su Abraham, che però sbaglia ancora una volta partita. Ed infatti Mou lo tira fuori, affidandosi a Belotti. A 15’ dalla fine Taylor concede un rigore per fallo di Ibanez su Ocampos (palla piena), ma poi torna sui suoi passi con l’aiuto del Var. Poi c’è il fallo di mando di Fernando (considerato da Taylor involontario), il gol divorato da Belotti e i tentativi finali (fuori) di En-Nesyri e Fernando.

IL GRAN FINALE — Si va ai supplementari, a caccia del colpo di teatro che cambi l’inerzia della partita. Ma le squadre si allungano, si vive di strappi e la fatica si fa sentire sulle gambe. Il primo tempo scivola via così, senza grandi emozioni.

Nel secondo si parte con una gomitata di Lamela a Ibanez (labbro spaccato), poi Matic che cade dalla fatica, la traversa di Smalling all’ultimo respiro e i rigori a decidere il trofeo. La Roma è senza i suoi tre rigoristi (Pellegrini, Dybala ed Abraham), si tira sotto la curva del Siviglia: sbagliano Mancini e Ibanez, li imita anche Montiel ma Taylor lo fa ripetere e il Siviglia porta a casa la coppa. Una delusione infinita. Anche immeritata.

SIVIGLIA-ROMA, LA MOVIOLA: LA VAR TOGLIE UN RIGORE AGLI SPAGNOLI, MANI SOSPETTO DI FERNANDO

GOMITATA A IBANEZ, LAMELA SE LA CAVA COL GIALLO— Lamela tiene lontano Ibanez aprendo pericolosamente il gomito. Labbro gonfio per Ibanez e giallo per Lamela, un rosso non sarebbe stato scandaloso.

MANI DI FERNANDO IN AREA, NIENTE RIGORE— Spinazzola crossa da sinistra, Fernando tocca con il braccio, ma Taylor fa chiaramente cenno che il braccio stesso è attaccato al corpo e il Var non interviene.

LA VAR TOGLIE UN RIGORE AL SIVIGLIA— Ocampos salta Ibanez in area, che interviene sull'ex giocatore del Milan. Taylor fischia il rigore, ma viene richiamato al monitor della Var. Il brasiliano, prima di colpire nettamente il piede di Ocampos, riesce a spostare il pallone. Arbitro ok anche in questa circostanza.