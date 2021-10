I SOLDI NON FANNO LA FELICITÀ IN SERIE B - LE SPENDACCIONE PARMA E MONZA SONO LONTANISSIME DALLA ZONA PROMOZIONE: IL TECNICO DEGLI EMILIANI MARESCA È GIÀ IN BILICO, E A GUIDARE LA SQUADRA DI CAPITAN BUFFON (850 MILA EURO NETTI A STAGIONE) POTREBBE ARRIVARE UNO TRA PIRLO, CANNAVARO E GATTUSO - I BRIANZOLI DI GALLIANI E BERLUSCONI HANNO SBAGLIATO ALLENATORE L'ANNO SCORSO (BROCCHI) E FORSE PURE QUEST'ANNO (STROPPA) - AL RIENTRO DALLA SOSTA C'È LO SCONTRO DIRETTO...

Tommaso Lorenzini per “Libero Quotidiano”

gianluigi buffon con la maglia del parma 2

Sette giornate di serie B e Parma e Monza, le due corazzate accreditate in partenza per la promozione, si ritrovano in acque poco rassicuranti. Momenti fisiologici in una categoria come quella cadetta tradizionalmente infida, dove la pazienza è dote indispensabile. Eppure, alla ripresa del torneo dopo la pausa per le Nazionali, lo scontro diretto del 17 ottobre al Tardini potrebbe dare pesanti scossoni.

enzo maresca 3

Enzo Maresca, 41 anni, è arrivato al Parma con le stimmate di Pep Guardiola, del quale è stato allievo e pupillo. Alla guida del Manchester City U23, Maresca vince lo scorso maggio la Premier League 2 e poi sceglie il salto fra i grandi, accettando tre anni di contratto nell'ambizioso progetto americano-emiliano di Kyle Krause.

ALLIEVO DI GUARDIOLA

enzo maresca 2

L'ex centrocampista giramondo (ha giocato in undici club fra Italia, Inghilterra, Spagna e Grecia) è però finito sulla graticola dopo tre mesi di lavoro, in molti lamentano di aver visto finora un Parma poco squadra.

enzo maresca 1

Il direttore generale, Javier Ribalta, intervistato dalla Gazzetta, ha difeso il tecnico dopo il deludente 2-2 contro la Spal che ha rimontato lo 0-2 anche per colpa di una pessima gestione dei ducali, con Maresca che ha fatto debuttare il classe 2003 Bonny (forse frettolosamente in una gara così delicata): «Maresca ha tutta la nostra fiducia e rimarrà con noi. Non abbiamo mai contattato nessun altro allenatore. Veniamo da una stagione complicata e da una brutta retrocessione, abbiamo cambiato tanto e serve tempo e serve pazienza, anche se mi rendo conto che nel calcio sono concetti poco utilizzati. I tifosi devono sapere che noi siamo i primi a voler vincere e quando dico questo intendo vincere subito».

classifica di serie b dopo sette giornate giovanni stroppa 1

Ieri lo stesso patron Krause ha sottolineato via Twitter: «Mai contattato altri allenatori». Eppure, il 12esimo posto e i 9 punti (12 gol fatti, 10 subiti) a -10 dalla sorprendente capolista Pisa, hanno dato il "la" per l'uscita di svariati nomi come papabili sostituti di Maresca: Pirlo, Gattuso e Cannavaro. Tutti sodali del Mondiale 2006, tutti strettamente legati a Buffon.

Per Gigi, tornato «a casa», il ruolo di leader del gruppo e stipendio da 850mila euro netti a stagione di base fissa più bonus e un premio promozione di 250mila euro. È lui lo specchio di come Krause sogni in grande. Nella tabella stilata da Transfermarkt.it il Parma è primo come valore della rosa in cadetteria, 83,93 milioni.

monza contro il lecce

Costi al di sopra della media per la categoria anche in rapporto agli altri principali campionati europei. Inoltre, stando allo stesso portale, Empoli (71 milioni), Spezia (70), Venezia (66) e Salernitana (38: liguri a parte, le altre tre sono le ultime promosse in serie A) valgono di meno: per questo la posizione di Maresca è sotto stringente osservazione.

monza

GALLIANI

Al secondo posto della classifica di Transfermarkt c'è proprio il Monza, l'altra corazzata in crisi nonostante una rosa da 50 milioni. Licenziato Brocchi, il duo Berlusconi-Galliani ha messo la squadra nelle mani dell'ex milanista Giovanni Stroppa per condurre a compimento il progetto: portare il Monza in A per la prima volta.

giovanni stroppa con adriano galliani

Il «sogno» è iniziato tre anni fa, con Cristian (oggi al Vicenza) non è mai andato oltre una semifinale e al momento i contorni restano indefiniti. L'ultimo, pesante 0-3 incassato dal Lecce significa 13esimo posto a pari con il Parma e tante difficoltà tecniche: 8 gol incassati e solo 7 fatti.

giovanni stroppa 2

Galliani ha incontrato Stroppa confermandogli la fiducia, ma è evidente l'importanza dello scontro diretto coi ducali: ad agosto era indicato come match per la supremazia, oggi appare come un'ultima spiaggia.

gianluigi buffon con la maglia del parma 4 gianluigi buffon con la maglia del parma 3 gianluigi buffon con la maglia del parma 1 gianluigi buffon con la maglia del parma 5