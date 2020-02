24 feb 2020 15:45

SOLO IL CORONAVIRUS PUO’ FERMARE LA LAZIO - SENTITE CONTE: “LA SERIE A? NON CREDO CHE BASTI UNA SETTIMANA DI STOP” – IL PREMIER DA GILETTI A "NON È L'ARENA" PARLA DEL BLOCCO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DOVUTO AL CORONAVIRUS: "SOFFRIREMO UN PO’, MA NON SO QUANDO SI POTRÀ RIPRENDERE" - IN REALTA' SPADAFORA HA PREPARATO UN DECRETO PER FAR GIOCARE A PORTE CHIUSE NELLE ZONE DEL CONTAGIO – VIDEO