Dal profilo Facebook di Andrea Scanzi

Eliminato all’ultimo turno di qualificazioni, viene recuperato come lucky loser. Al primo turno batte Lajovic, al secondo Hurcacz. E già così ha fatto un capolavoro.

(Digressione: Sonego è un ottimo giocatore, ma poco appariscente. La prima cosa che noti è che è uguale a Ralph Macchio di Karate Kid e Cobra Kay. Pare un ottimo tennista da 40-60 quando va bene. In un’era di “Italtennis debole” verrebbe celebrato come fenomeno; con Berrettini, Sinner, Fognini e si spera Musetti, Sonego rischia invece - per troppa abbondanza - di passare quasi in secondo piano. Fine digressione)

E ora torniamo a Vienna. Ieri trova Djokovic, e ovviamente è chiusissimo nei pronostici. Ma il tennis è strano e Sonego lo maciulla 6/2 6/1. Sangue ovunque. Una mattanza inaudita. Urla, viscere, grand giugnol. Davvero roba da vietare ai minori. Uno dei risultati più clamorosi nella storia recente del tennis.

Certo, Djoko non era in firmato deluxe, ma nel secondo set il serbo ha avuto tre palle per il contro break sull’1/2 ed era poi 0/40 sul 4/1 servizio Sonego: sarebbe bastato anche solo un break e Djoko avrebbe potuto vincere: ne ha portati a casa a decine, di incontri così.

Invece Sonego ne è sempre uscito. Sempre. Tennis stellare e settimana della vita, in un torneo di livello elevatissimo con 6 top ten e 8 top 12.

Oggi Sonego affrontava il britannico Evans. Più “facile” di Djokovic, ma confermarsi dopo un’impresa storica è sempre stata dura per il tennis maschile. La famosa “prova del nove”. Invece Sonego ha nuovamente giocato in maniera allucinante. Dritto incredibile, servizio molto oltre i suoi standard, spavalderia e lucidità totale nelle palle break. Un 6/3 6/4 meraviglioso, nonostante la carognata di Evans che ha chiamato un medical time out unicamente per togliere ritmo a Sonego (vergogna!).

Domani il 25enne torinese troverà Rublev. Il Russo con la pettinatura irrisolta è il giocatore più in forma del circuito e in questo momento vale probabilmente la posizione 3 al mondo, giusto dietro Djoko e Rafa. Sonego parte non poco sfavorito, è ovvio, ma finché gioca sulla nuvola magica tutto può essere.

Con questo risultato salirà in ogni caso alla posizione 32. È il suo best ranking, frutto di tanto lavoro e di una delle settimane più accecanti, meritorie e felicemente “inspiegabili” nella storia del tennis italiano maschile.

Un capolavoro vero. Bravo Lorenzo!

CONTINUA LA FAVOLA SONEGO

Da tuttosport.com

Continua il cammino da sogno di Lorenzo Sonego nell'Erste Bank Open, ultimo Atp 500 di questo 2020 dotato di un montepremi di 1.409.510 euro, che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria. Il tennista 25enne ha battuto Daniel Evans per 6-3 6-4 nella semifinale di oggi e domani in finale incontrerà il russo Andrej Rublev.

sonego djokovic

L'avventura del tennista torinese nel torneo è una vera e propria favola: dopo essee stato eliminato da Bedene nelle qualificazioni, Sonego è stato ripescato come lucky loser dopo il ritiro di Schwartzman. Poi sono arrivate le vittorie su Lajovic e Hurkacz fino al capolavoro di ieri su Novak Djokovic, sempre senza perdere un set.

