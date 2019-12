CON LA SPADA DE FORA CONTRO SABELLI: “CHIARISCA SE È IMPARZIALE” - DOPO LE PRESUNTE PRESSIONI SULLA GIUNTA CONI, L’INTERVENTO DEL MINISTRO SULL'AD DI "SPORT E SALUTE" – TRA I DUE RAPPORTI AI MINIMI TERMINI: A DIMOSTRARLO LA STORIA DELL'EMENDAMENTO SULLO SPACCHETTAMENTO DELLE DUE CARICHE APICALI DI SPORT E SALUTE (CHE SEMBRA INCAGLIARSI) – INTANTO GRAVINA SI È DETTO “NON MOLTO SODDISFATTO DEI CONTRIBUTI” - VIDEO

La «febbre» della Legge di Stabilità arriva anche nel mondo dello sport, come già un anno fa. E nelle ore in cui l' emendamento sullo spacchettamento delle due cariche apicali di Sport e Salute sembra incagliarsi, finisce sotto accusa proprio un fuorionda dell' attuale presidente e a.d. Rocco Sabelli. Lo pubblica Alanews, lo riporta il Corsera e nel pomeriggio provoca l' immediata censura del Ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Il fuorionda è stato «rubato» durante la presentazione del bilancio integrato della Figc.

Si sente Sabelli che parla al telefono con Gabriele Gravina spiegandogli: «Spero che chi sta in Giunta, (Coni, ndr ) gli dica (a Mornati, segretario generale Coni, ndr ) che la Federcalcio dentro è un valore per tutti. Tu non ci sei in Giunta, no? Però bisogna che quelli che ci sono tirino fuori le palle».

Il presidente di un ente pubblico (Sport e Salute) che sembra voler indirizzare le scelte di un altro ente pubblico (la Giunta Coni): per questo Spadafora ha parole dure verso Sabelli: «Mi aspetto che chiarisca al più presto fugando ogni dubbio sul fatto che il suo operato si muova lungo i binari dell' imparzialità, della correttezza e della trasparenza».

Ma in tarda serata fonti di Sport e Salute fanno sapere che trattasi di «polemica fondata sul nulla. Il presidente Sabelli ne parlerà con il Ministro alla prima occasione». In attesa di questi chiarimenti, comunque, i rapporti tra i due restano ai minimi termini. E la storia dell' emendamento, studiato e poi al momento fermato sul «dimezzamento» del presidente e a.d. lo dimostrerebbe.

Nel botta e risposta di ieri è finito però anche il presidente della Federcalcio, ossia colui che parla con Sabelli nell' audio intercettato. Gravina si è detto «non molto soddisfatto dei contributi: il calcio finanzia quasi in toto lo sport italiano, non è pensabile che sia passato negli anni da 80 a 30 milioni». Da una prima lettura qualcuno ci ha visto un attacco a Sabelli, in realtà il presidente federale ha voluto più semplicemente ricordare i tagli subiti negli ultimi anni e il ruolo decisivo del calcio per il sistema paese.

