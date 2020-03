LA SPAGNA BLOCCA TUTTI I VOLI DA E PER L'ITALIA: SALTA INTER- GETAFE? IL PRESIDENTE DEGLI SPAGNOLI: "NON POSSIAMO VIAGGIARE VISTO IL DECRETO DEL GOVERNO. PARTITA DA ANNULLARE O RINVIARE". SI ASPETTA L'UEFA CHE DOVRÀ ANCHE STABILIRE SE FAR GIOCARE ANCHE SIVIGLIA-ROMA E BARCELLONA-NAPOLI

"Il governo spagnolo ha emesso un decreto che ci sembra buono, vedremo cosa dirà il governo italiano. Se dirà lo stesso, non saremo in grado di viaggiare e la partita sarà annullata o rinviata". Nella situazione attuale non si giocherà giovedì a San Siro la sfida di Europa League Inter-Getafe, secondo quanto dichiarato dal presidente del club spagnolo Angel Torres: "Manca ancora la decisione definitiva, l'Uefa non ha detto nulla, siamo in contatto ma entro oggi deve decidere".

Secondo quanto risulta, le società stanno provando a forzare la mano dell'Uefa, che non si è ancora espressa, ma si sta muovendo per ottenere una deroga ai blocchi ai voli per i charter delle squadre. La situazione non riguarda solo il Getafe per il viaggio a Milano, ma anche la trasferta della Roma a Siviglia sempre giovedì e quella del Napoli a Barcellona la settimana prossima. "Paura del viaggio? Non c'è paura, ci sono responsabilità e cautela - ha aggiunto il presidente del Getafe. Il virus c'è anche a Madrid, non è necessario andare in Italia".

