SPALLETTI NON FA MIRACOLI - A POCHI GIORNI DALL'INIZIO DI EURO2024, L'ITALIA È ANCORA UN CANTIERE APERTO, CON MOLTI DUBBI SU FORMAZIONE, TATTICHE E TITOLARI: PER TRASMETTERE LE SUE IDEE, IL C.T. AVREBBE AVUTO BISOGNO DI PIÙ TEMPO - PAOLO CONDO': "QUASI TUTTE LE GRANDI NAZIONALI ISCRITTE ALL'EUROPEO SONO IL FRUTTO DI CICLI ALMENO BIENNALI: QUEST'ITALIA È NATA INVECE MENO DI UN ANNO FA. L'ATTENZIONE POSTA SUI TEMI MORALI CI DICE CHE…"

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per "La Repubblica"

La verità è che avremmo bisogno di un altro po' di tempo. […] Quasi tutte le grandi nazionali iscritte all'Europeo sono il frutto di cicli almeno biennali, se non molto più lunghi: quest'Italia è nata invece meno di un anno fa dall'emergenza dell'addio di Mancini, […] e nel contesto della solita stagione affollata (se non soffocata) da troppe partite, Luciano Spalletti ha avuto a disposizione soltanto le due amichevoli americane di marzo per costruire qualcosa.

Poco, e per di più inquinato dal fatto che l'uomo tatticamente centrale di questa squadra, il centravanti Scamacca, all'epoca non fosse ancora sbocciato come protagonista in campo (i meriti successivi di Gasperini sono stati enormi) e necessitasse piuttosto del cartellino giallo di Spalletti per il suo comportamento fuori (la famosa questione della playstation notturna).

[…] Qualche test in più, e Spalletti avrebbe tutti i dati necessari per cucirgli addosso l'attacco azzurro, che al momento non può fare a meno del gol facile di Frattesi, e questo può essere un problema perché a ranghi completi — quando finalmente riavremo Barella — l'uomo da escludere diventerebbe Chiesa. Ma se Scamacca è la chiave tattica di quest'Italia, Chiesa è il razzo che, accendendosi, può portarci al livello superiore, come successe nel 2021.

Va aspettato fino all'ultimo e anche oltre, sempre che le ambizioni azzurre siano massime, e così deve essere perché se un pronostico tecnico vede i quarti di finale come traguardo realistico, l'attenzione posta da Spalletti sui temi morali in grado di rinsaldare lo spirito di squadra ci dice che il ct sta cercando il modo per andare al di là della logica. E questo ci piace molto.

Il collaudo finale con la Bosnia è andato senz'altro meglio rispetto all'insulsa gara con la Turchia […] A differenza dei suoi colleghi, Spalletti non ha provato la formazione di partenza dell'Europeo, mischiando titolari e alternative nelle due amichevoli.

Per cui ora sappiamo che Donnarumma è pronto per difendere un titolo molto suo, che Buongiorno al centro di una difesa a tre è un titolare affidabile, che la presenza a centro-area di Scamacca "chiama" due esterni crossatori come Bellanova e ovviamente Dimarco. Il resto dovrà portarlo la competizione, che per alcuni funziona da lievito, e per altri da zavorra. Prendetelo come un auspicio, ma storicamente siamo coi primi.

