SPALLETTI SCOMMETTE ANCORA SU ZANIOLO – TRA I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE PARTITE DECISIVE DI QUALIFICAZIONE A EURO2024 CONTRO MACEDONIA DEL NORD E UCRAINA C’È ANCHE L’ATTACCANTE DEL WEST HAM, INDAGATO DALLA PROCURA DI TORINO NELL’INCHIESTA SULLE SCOMMESSE – UN MESE FA L'EX ROMANISTA AVEVA LASCIATO IL RITIRO DI COVERCIANO INSIEME A TONALI, SCORTATO DALLA POLIZIA – LA SUA TESTIMONIANZA AVREBBE CONVINTO GLI INQUIRENTI, NESSUN INDIZIO È VENUTO FUORI DA SMARTPHONE E TABLET…

Allontanato dal ritiro di Coverciano nella precedente pausa di ottobre, richiamato in azzurro per le due imminenti sfide con Macedonia e Ucraina. La chiusura del cerchio. Nicolò Zaniolo dopo il ciclone scommesse torna in Nazionale: gli atti relativi all’inchiesta di Torino non sono ancora stati trasmessi alla procura federale e l’avviso di garanzia, consegnatogli il mese scorso (insieme a quello notificato a Tonali) non ha prodotto squalifiche.

Come è noto, l’ex romanista ha sempre dichiarato di non aver scommesso sul calcio ma di essersi limitato a partite a poker e blackjack, pur se piattaforme illegali. Le forze dell’ordine un mese fa gli requisirono ipad e smartphone alla ricerca di indizi. Che evidentemente non sono stati trovati.

L’esterno, ora all’Aston Villa, è stato ascoltato per due ore e mezza dalla Procura di Torino il 27 ottobre scorso. «Il nostro assistito ha chiarito di non essere mai stato soggetto a minacce o intimidazioni» hanno dichiarato in un comunicato i suoi legali, Conte e Tognozzi. Ora, al contrario di Fagioli e Tonali, entrambi squalificati (l’ex rossonero salterà anche l’Europeo in caso di qualificazione), torna in Nazionale. […]

